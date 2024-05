Cómo será tu semana del 19 al 25 de mayo de 2024

Lunes, 20 de mayo de 2024

Las predicciones en las áreas de amor, dinero y las claves para cada signo durante estos siete días.

Aries

21/3 al 20/4



AMOR: Hasta el 23 no tendrá ni tiempo ni energía como para pensar en la pareja, después de esa fecha límite no insista en quedarse solo. Da en el clavo.



DINERO: Una serie interminable de trabas burocráticas. Cambios de último momento pondrán a prueba su poca paciencia.



CLAVE DE LA SEMANA: Persevere y triunfará. Para ganar puntos recurra a la constancia.



Tauro

21/4 al 21/5

AMOR: Que nada ni nadie arruine su felicidad. El cosmos lo bendice con un poquito de paz para su tierno y malherido corazón.



DINERO: Ingresará más. Se relacionará con nuevos círculos sociales. Depositan gran confianza en su capacidad y sale adelante.



CLAVE DE LA SEMANA: Mantener el contacto con la gente lo ayudará a crecer.



Géminis

22/5 al 21/6



AMOR: Si las dudas son su tormento secreto, escuche la opinión desapasionada de un amigo sobre la persona elegida. Pequeñas batallas cotidianas.



DINERO: En los negocios tendrá tendencia a confiar demasiado en su buena estrella. Siempre evalúe un posible viraje de la fortuna.



CLAVE DE LA SEMANA: A no distraerse a la hora de las acciones concretas.



Cáncer

22/6 al 22/7



AMOR: Se lanzará con ansias a vivir aventuras tan peligrosas como tentadoras. Cumpla con sus deseos secretos, no existe fruta prohibida en esta etapa.



DINERO: De la apatía a la febril actividad. Con o sin el apoyo de los demás llega a la cima. Su tarea deslumbra.



CLAVE DE LA SEMANA: La caridad empieza por casa; no desampare a los que quiere.



Leo

23/7 al 23/8



AMOR: Un impulso de huir ante la menor exigencia. El resultado final dependerá de su pareja, si no lo presiona puede que usted se deje querer.



DINERO: El exceso de trabajo lo altera pero igual se lanzará de cabeza a la tarea de cada día. Ya llegará el reconocimiento.



CLAVE DE LA SEMANA: Esté actualizado, hay noticias que pueden mejorar la vida.



Virgo

24/8 al 23/9



AMOR: Una vieja relación algo tensa se recupera sorpresivamente. Largo pero conmovedor trabajo por delante.



DINERO: Los influjos de Mercurio lo ayudan en el estudio y los viajes. Muéstrese dispuesto a pactar un cese de fuego.



CLAVE DE LA SEMANA: No malgaste energías en pelar porque será una semana de éxito.



Libra

24/9 al 23/10



AMOR: La unión hace la fuerza. No deje que los celos perjudiquen su relación. Evite situaciones ambiguas. Su seducción es natural pero contrólela.



DINERO: Desafíos que son salud comercial ya que lo obligan a innovar. El presente pide acción y eso lo pone en forma.



CLAVE DE LA SEMANA: Si existen desacuerdos no se moleste en tener la última palabra.



Escorpio

24/10 al 23/11



AMOR: Sea diplomático a la hora de defender lo que es suyo. Ganará espacios si negocia. Se pone a prueba la confianza mutua.



DINERO: Su palabra será ley. No se deje estar con las deudas ni tampoco con trámites burocráticos que ha postergado.



CLAVE DE LA SEMANA: Cuánto más deje pasar el tiempo más difícil será ponerse al día.



Sagitario

24/11 al 21/12



AMOR: Dispuesto a cortar con quien lo asfixia. Si ha decidido darse un tiempo, sepa desde el vamos que no se quedará solo. Afectivamente va bien.



DINERO: Un viejo problema financiero a punto de resolverse. Ya el viernes logrará proceder con exactitud y con vigor.



CLAVE DE LA SEMANA: Trabajar en algo rutinario no es para usted. No se deje presionar.



Capricornio

22/12 al 21/1



AMOR: Con una tenacidad conmovedora, defenderá su derecho a la felicidad. Vence los obstáculos emocionales que lo alejaban de quien lo quiere.



DINERO: Avanzará sin medir las consecuencias ni el desgaste. Concrete ese trato que tiene en carpeta.



CLAVE DE LA SEMANA: Nadie cambia si no quiere cambiar, ocúpese de lo suyo.



Acuario

22/1 al 21/2



AMOR: Las presiones le roban las ganas para el encuentro. Puede que se deje tentar por alguien con personalidad pero sin libertad no habrá unión.



DINERO: Usted necesita desplegar su ingenio y osadía. Si todo le resulta monótono será complicado echar raíces. Inestabilidad.



CLAVE DE LA SEMANA: Respete a quienes tienen el control de la situación.



Piscis

22/2 al 20/3



AMOR: Su vida de pareja se acomoda. Las pruebas sentimentales los fortalecen. Buenos resultados para los más atrevidos del signo.



DINERO: Se resistirá a cumplir con los deberes que otros le impongan. No cesará hasta alcanzar el bien común.



CLAVE DE LA SEMANA: Si competir lo abruma, busque aliados astutos y delegue.