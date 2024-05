Ocho de cada diez profesionales no recompuso sus ingresos frente a la inflación Viernes, 17 de mayo de 2024 Si bien la mayoría tuvo ajustes salariales en los últimos tres meses, los aumentos no alcanzaron a cubrir lo perdido por causa del aumento de los índices de precios.

De acuerdo a un estudio realizado por la empresa global de reclutamiento, PageGroup, ocho de cada diez profesionales argentinos considera que sus salarios no han subido lo suficiente como para contrarrestar el efecto de la inflación del último año, incluyendo el pico producido en diciembre y enero.



“En el desafiante contexto económico en el país y el mundo, los profesionales aún esperan salarios más altos para mantenerse al día con el creciente costo de vida. En Argentina, el 79% de los profesionales considera que recibió un ajuste insuficiente frente a la inflación durante 2023. El 51% se muestra insatisfecho con el salario y el 63% considera esta disconformidad como el principal motivo para buscar activamente un nuevo puesto”, explicaron desde la consultora.



“Esta disparidad resalta la dificultad que enfrentan las empresas para cumplir con las expectativas salariales de sus empleados en un contexto económico complejo. Por eso es crucial ofrecer paquetes salariales competitivos alineados con las expectativas del mercado laboral”, opinó Miguel Carugati, Managing Director Argentina & Uruguay de PageGroup.



En efecto, los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) demuestran que la inconformidad de los trabajadores por sus salarios va más allá de una simple percepción. En 2023 el Índice de Precios al Consumidor (IPC) avanzó 211,4% y los salarios no llegaron ni siquiera a acercarse a la barrera del 200%. En detalle, durante el 2023 los salarios de los trabajadores formales privados -donde se encuentran la mayoría de los profesionales- aumentaron 165,8%, mientras que los ingresos de los trabajadores del sector público tuvieron un incremento nominal del 148,6%. Los asalariados informales, por su parte, lograron un aumento de sólo 115,3%.



Tampoco en el primer trimestre de este año hubo paridad entre salarios e inflación. Según los valores informados por el Indec, los ingresos de los asalariados subieron en promedio 45,5%, frente a una inflación que alcanzó el 51,6%. Los que menos perdieron fueron los trabajadores del sector privado registrado, que tuvieron un ajuste del 50,5%. Más atrás quedaron los asalariados del sector público (43,2%) y los trabajadores informales (29,1%). Esto quiere decir que, al menos por ahora, los salarios no han podido recuperar el terreno perdido en 2023.



Pese a esto, las empresas en Argentina están haciendo esfuerzos para abordar el impacto de la inflación en los salarios. De acuerdo al estudio, el 79% de los empleados ha recibido un ajuste en los últimos tres meses.



¿Home office o presencial?

El estudio de PageGroup reveló también que el 87% de los candidatos considera que el equilibrio vida personal-trabajo es el factor más importante en su empleo, incluso más que el salario. Como parte de esta tendencia, el 72% de los argentinos prioriza tener un acuerdo de trabajo híbrido o flexible. Sin embargo, solo tres de cada diez empleadores la consideran relevante para reclutar o retener talento. De hecho, más de un tercio de los candidatos está trabajando en la oficina más de lo que lo hacía hace un año atrás y actualmente el 52% trabaja en un esquema híbrido.



“Los argentinos están exigiendo autonomía y la capacidad de trabajar de manera flexible, ya no como beneficio opcional sino como algo que esperan de un trabajo, lo que representa un desafío para los empleadores que desean que las personas vuelvan a la oficina”, comentó Carugati.



Uso de la IA

Aunque las herramientas de inteligencia artificial aún no están completamente implementadas en todos los roles, ya están afectando las decisiones profesionales de las personas. En el país, el 24% de los colaboradores están utilizándolas en sus puestos de trabajo, mientras que a escala global lo hace el 33%. El 40% de los argentinos cree que la IA afectará sus planes de carrera a largo plazo.



“Brindar una visión clara sobre el futuro papel de la IA, y ofrecer oportunidades de crecimiento en un entorno donde estas herramientas mejoren la eficiencia y la productividad, ayudará a retener profesionales y atraer nuevos talentos”, afirmó Carugati.