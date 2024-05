Corrientes Capital

El ajuste de 2% del dólar oficial vuelve a ser puesto bajo la lupa Martes, 14 de mayo de 2024 El organismo no dio mayores detalles en el comunicado de prensa divulgado ayer, pero sí hizo referencia al futuro de la política cambiaria. Ni se habla de una posible dolarización, pero menciona la futura competencia de monedas que impulsa Milei

El FMI volvió a poner sobre la mesa la discusión respecto a cómo se manejará el dólar oficial en los próximos meses. En el comunicado de prensa divulgado ayer por el organismo -en el que confirma la octava revisión exitosa del acuerdo- se señala que “la política cambiaria se hará más flexible”, aunque sin especificar en qué consisten estos posibles cambios.



También se hacen otras referencias sobre lo que se viene para el mercado argentino. El organismo hace alusión a un “nuevo régimen monetario, que involucra la competencia de monedas”. Y continúa indicando que “se seguirán reduciendo las restricciones y controles cambiarios a medida que las condiciones lo permitan”. Por lo tanto, no se pone un plazo para la liberación del cepo cambiario y se deja bastante claro que no será de un día para el otro.



“La prioridad -señaló el organismo- es seguir afianzando el proceso de desinflación y fortalecimiento de las reservas internacionales”.



Ahora habrá que esperar el reporte elaborado por el staff, que es el documento oficial del organismo, que seguramente incluirá algunos detalles adicionales sobre estos aspectos.



En relación a la mayor flexibilidad cambiaria, todo hace suponer que la mirada está puesta en el ajuste mensual del tipo de cambio que plantea el gobierno, que se mantiene en el 2% mensual prácticamente desde fines del año pasado.



Este “crawling peg”, como se denomina en la jerga financiera, es considerado insuficiente por el FMI, que ya advirtió a principios de año sobre el peligro de caer en un nuevo atraso cambiario.



Javier Milei, sin embargo, tiene otra mirada. El Presidente consideró que las causas del encarecimiento en dólares que atraviesa la Argentina tiene que ver con otros factores, como el exceso de impuestos y burocracia que afecta a los costos. Y refiere, además, que el dólar oficial más el impuesto PAIS es equivalente al contado con liquidación, por lo que en realidad no existe la brecha cambiaria.



Por otra parte, en el Gobierno sostienen que la apreciación cambiaria va de la mano de la recuperación económica y de la mejora de las expectativas, como ya ha sucedido en otros momentos de la Argentina.