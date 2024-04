Hay ajustes que están pendientes e impactarán en la inflación

Lunes, 29 de abril de 2024

A raíz de la decisión de recomponer precios relativos en forma de shock, los regulados fueron los que más subieron durante los primeros meses del año. Pero ahora el Gobierno busca frenar algunos incrementos, como ocurrió en el cao de las prepagas.



Desde su asunción, el gobierno de Javier Milei se fijó como prioridad recomponer los precios relativos de la economía, que sufrían un fuerte rezago, buscando así no sólo reducir el gasto en subsidios -en busca del déficit cero-, sino que los sectores afectados puedan sanearse e invertir.



“Libertad de mercado” fue el lema desde que arrancó la gestión. Y se avanzó bastante en los primeros meses del año. Pero la necesidad de mostrar una sostenida desaceleración de la inflación y a la vez evitar costos demasiado elevados con la sociedad, atenuó la voracidad libertaria. De todos modos, el proceso de reajustes continuará en este trimestre.



En ese contexto, ¿cuáles son los sectores que aún deben acomodar sus precios?, ¿cómo impactarán esos aumentos en el IPC?, ¿y qué pasará con los salarios y el dólar?



Los servicios que más recompusieron sus precios en los primeros meses del año fueron los de luz y gas. Los consumidores ya están pagando en torno al 80% del costo -cuando pagaban el 30% al iniciarse el Gobierno-; los combustibles, cuyo precio ya se ubica en línea con los de los países de la región (USD 1 el litro) y las pregagas, que ajustaron sus precios casi 130% en la era Milei, bastante más que la inflación, según repasó Soledad Pérez Duhalde, economista de Abeceb. Pero si se considera también el gobierno de Alberto Fernández, el gasto en prepagas acumuló 1.663% de aumento, contra una inflación de 1.860% en el período. De todos modos, luego de darles vía libre a las empresas para aumentar las cuotas, en las últimas semanas fueron intimadas a retrotraer los precios en torno a 30% y seguir con los ajustes en línea con la inflación. Pero hay resistencia de varias y todavía no está claro cómo seguirá la disputa.



Luego de la devaluación de diciembre, la estabilidad del tipo de cambio oficial y la decisión de utilizarlo como ancla antiinflacionaria -sube sólo 2% mensual- ayudó al Gobierno en el proceso de reajuste de precios relativos, ya que los costos no se incrementan en la medida en que no suba más el dólar. “Tenés inflación pero el tipo de cambio no se mueve y son bienes dolarizados, lo cual ayuda al reacomodamiento. En el caso de luz y gas, no llegaste a cubrir el 100%, pero falta poco. Y luego hay que acompañarlo con subas períodicas que sigan la inflación”, explicó Pérez Duhalde. “En combustibles ya Argentina se ubica en un nivel más internacional”, agregó. Y en transporte, si bien hubo ajustes importantes, todavía falta.