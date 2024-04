"Vamos a tratar de empezar el lunes y que termine antes del 1° de mayo"

Viernes, 26 de abril de 2024

El presidente de la Cámara destacó el trabajo parlamentario que realizó el oficialismo durante estos meses y proyectó que ambas iniciativas alcanzarán la media sanción



Luego de que el oficialismo lograra un dictamen para la Ley Bases —conocida como Ley Ómnibus—, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se refirió a cómo se espera que se desarrolle el debate en el recinto. "Vamos a tratar de empezar el lunes y que termine antes del 1° de mayo", proyectó.



Tras los dos plenarios de comisión, Menem convocó a sesiones para el lunes próximo, en la que se tratarán los proyectos de la Ley Bases y de la reforma fiscal. Así, la sesión podría llegar a durar entre 40 y 48 horas.



Al respecto, el titular de la Cámara explicó, durante una diálogo con Eduardo Feinmann al aire de LN+, que una de las principales dificultades con el tratamiento de las iniciativas de la semana próxima es el feriado del 1° de mayo, por el Día del Trabajador, debido a que varios legisladores deben retornar a sus provincias por diversas razones.



En consecuencia, planteó: "Vamos a tratar de empezar el lunes y que termine antes del 1° de mayo, obviamente, será con poco tiempo para descansar, o sin tiempo para descansar". Más adelante en la entrevista, volvió a referirse a la duración y, pese a que se negó a precisar un tiempo de extensión de la sesión, aseguró que el debate será "maratónico", puesto que las dos iniciativas suman entre 300 y 400 artículos.



Luego, Menem destacó el trabajo parlamentario que realizó el oficialismo para poder acercar posturas y evitar una nueva derrota en el Congreso, como sucedió los primeros días de febrero, cuando lograron la aprobación en lo general, pero la legislación terminó por caerse al tratar artículo por artículo.



"Lo que hemos buscado durante todo este período ha sido priorizar el acuerdo de voluntades y los votos que podamos tener afirmativos, nosotros queremos sí o sí una reforma laboral pero para que eso suceda, como cualquier otra ley, necesitamos tener los 129 votos. Entonces, hemos ido priorizando artículo por artículo tanto de la Ley Bases como del paquete fiscal para poder bajar al recinto con un grado de certeza muy importante", mencionó.



En este contexto, el presidente de la Cámara se refirió a los legisladores que acompañarán las reformas como "aliados que han ido dando su parecer y han puesto su impronta". "Ha sido una amplía mesa de diálogo que creo que estamos construyendo una mayoría importante para darle media sanción a estos dos paquetes. Sobre todo, la Ley Bases, que fue la primera. Bueno el paquete fiscal, que en un principio estaba incorporado, hemos decidido separarlo para agilizar el tratamiento parlamentario, pero estamos con muchas ganas, con mucha confianza de que esto definitivamente va terminar saliendo", proyectó.



Con respecto a las diferencias con el proyecto original que el Gobierno intentó que se apruebe en las sesiones extraordinarias del Congreso, Menem aclaró que el borrador "ha quedado un poco más corto" y sumó: "Lo hemos planteado tal vez con menos apuro que en enero y con más detalle y hemos ido punto por punto, artículo por artículo, sacando las cuestiones que sabíamos que podían no pasar para llegar finalmente al día de hoy donde hemos obtenido el dictamen en ambos, sabiendo casi con certeza lo que tendría que para cuando bajemos al recinto".



La Ley Ómnibus cayó al comenzar el debate en lo particular (Gustavo Gavotti)

Al ser consultado por los votos que tendrían confirmados, el diputado por La Libertad Avanza aseguró que cuentan con más de 130 voluntades en lo general, mientras que en lo particular contarían con 126 o 128 votos. "Algunos manifestaron que se iban a abstener, pero creemos que ambas leyes tendrían que salir sin problema más allá de un debate largo, arduo, donde se van a exponer cada uno sus puntos", sostuvo.



El presidente Javier Milei comentó durante su discurso frente a la Fundación Libertad que le habría manifestado a Guillermo Francos, su ministro del Interior, que "tire la Ley Bases", debido a los resultados positivos que registró la Argentina tras las desregularización de la economía.



Ante esto, Menem aseguró que no había hablado aún con el mandatario, pero resaltó que Milei "ha manifestado su voluntad de sostener a rajatabla el objetivo que se puso durante la campaña y es el que está cumpliendo todos los días desde que es el presidente de la Nación".



Tras enumerar los logros alcanzados por la gestión, como el superávit financiero y la disminución del riesgo país, el presidente de la Cámara de Diputados consideró necesario que el Congreso empiece a "mostrarle al mundo que está entendiendo hacia dónde va el Presidente". Por esto mismo, planteó que hay que "mantener el rumbo desde lo parlamentario" y pidió "muchísima responsabilidad a todos los que trabajan en el proyecto".