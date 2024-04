Nación oficializó la convocatoria al Consejo del Salario Mínimo

Miércoles, 24 de abril de 2024

Será en la previa al primero de mayo, Día del Trabajador. El último incremento había sido fijado por decreto ante la falta de acuerdo



El Gobierno nacional oficializó la convocatoria al Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil para el próximo 30 de abril. Será en la previa del Día del Trabajador, en un contexto de fuerte caída del poder adquisitivo.



A través de la Resolución 6/2024, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo anunció el llamado para el próximo martes “a reunirse en sesión plenaria ordinaria”, a las 16:00 horas, “mediante plataforma virtual”. “Déjase establecido, a los fines previstos en el artículo 137 de la Ley N° 24.013 y sus modificatorias, la convocatoria a segunda sesión para las 17:30 horas (DIECISIETE TREINTA HORAS) de ese mismo día”, se agregó.



Además se fijó como Orden del Día de la sesión mencionada en el artículo anterior, el siguiente: Designación de dos Consejeros presentes de cada sector para la suscripción del acta y la Consideración de los temas elevados al plenario por la Comisión del Salario Mínimo, Vital y Móvil y Prestaciones por Desempleo. Al respecto, fueron citados a reunirse el mismo 30 de abril a las 14 horas, también por plataforma virtual.



María Liliana Acosta de Archimbal fue designada como presidente alterno del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, indicó el Gobierno a través de la resolución que lleva la firma de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.



De esta forma, el Poder Ejecutivo buscará definir un nuevo salario mínimo para mayo luego de que se haya fijado el aumento de febrero y marzo tras no haber alcanzado un acuerdo en la reunión de hace dos meses.



En la actualidad, el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) alcanza los $202.800 luego de haber sido en febrero de $180.000 y en enero de 156.000 pesos.



La convocatoria se da en un marco en que si bien la inflación se está desacelerando, acumula un 51,6% de aumento en el primer trimestre del año.



Según las estimaciones del economista Jorge Colina, el salario mínimo perdió un 34% con respecto a noviembre de 2023 (corresponde comparar con noviembre porque en diciembre es cuando se dio el primer golpe inflacionario de 25%).



Además, el salario mínimo se encuentra muy lejos de poder cubrir una canasta básica. En detalle, la Canasta Básica Total (CBT) alcanzó en marzo un valor de a $773,856. Este es el ingreso mínimo necesario para que una familia tipo de 4 personas no quede bajo la línea de pobreza. Mientras tanto, la Canasta Básica Alimentaria (CBA), estudio que mide el total de gastos que debe hacer una familia para cubrir únicamente sus necesidades alimenticias, se ubica en $385.049.



Cabe destacar también que el salario mínimo se ubica por debajo del promedio. La Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) fue de 619.007,05 pesos mensuales en febrero e incluso estos perdieron un 24% de poder adquisitivo desde noviembre, siendo la peor caída cuatrimestral en términos reales, desde que se elabora el índice en 1994.



Por otro lado, es importante resaltar que el nuevo monto que se defina incide en el piso de los haberes jubilatorios, el valor del seguro por desempleo, y se utiliza para el cálculo de las Asignaciones y del impuesto a las Ganancias.



En perspectiva, la Argentina se encuentra entre los países con salarios mínimos más bajos de América latina junto a Nicaragua, Haití, Cuba y Venezuela. Países como Costa Rica, Uruguay y Chile, duplican el ingreso que se percibe en el país.



En este sentido, medido al tipo de cambio libre, el salario mínimo en Argentina es de USD 201, mientras que en Brasil es de USD 282, en Costa Rica de USD 714, en Uruguay de USD 594, Chile, USD 470, Ecuador, USD 460 y México, USD 456.



El conflicto en el Consejo de febrero

El Gobierno nacional y representantes gremiales, sociales y empresariales se habían reunido el 15 de febrero pasado con el objetivo de debatir el nuevo valor del SMVM para febrero y marzo.



Pero no se llegó a un acuerdo. La Confederación General del Trabajo (CGT) buscaban una suba del 85%, es decir, llevarlo a 288.600 pesos.



En este contexto es que el Gobierno decidió definir el nuevo valor por decreto.



¿Cuál es el salario pretendido por los argentinos?

Mientras tanto, el salario medio pretendido por los argentinos que aspiran a cubrir un puesto laboral fue de $706.426 brutos en marzo, según un informe de Bumeran. Este aumento 17,72% respecto al sueldo solicitado en febrero, pero no cubre el avance de la inflación ya que aumentó 189,14% en los últimos doce meses, contra un avance de la inflación del 287,90%.



En tanto, el incremento acumulado en el salario requerido por los talentos es de un 45,75% durante el primer trimestre del 2024, frente a una inflación del 51,6%.