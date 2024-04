Los precios fijaron con un dólar a 2000 y eso no ocurrió Jueves, 18 de abril de 2024 El ministro de Economía, Luis Caputo, aprovechó su participación en la asamblea del FMI en Washington para reunirse con inversores y brindar detalles sobre cómo seguirá el plan económico.

El titular de Hacienda aseguró que la inflación continuará a la baja, aclaró que no es inminente la unificación de los mercados y dijo tener pleno respaldo político de Javier Milei.



"La herencia que recibimos fue incluso peor de lo que esperábamos. No, no hay dudas. No puedo decirles el nivel de las cosas que presenciamos. Una vez que llegamos al poder, es realmente difícil de creer. Es difícil decirlo sin hacernos sentir mal a todos. Pero la realidad es que casi todo el mundo esperaba que ocurriera una crisis. Cuando dije que me iba a unir al presidente, todos me dijeron, no seas el primero, porque el primero seguro es el que también se quema", describió Caputo al comenzar su exposición.



Y añadió: "Esencialmente, estamos tratando de arreglar todos estos problemas siendo extremadamente ortodoxos en el lado fiscal y también en el lado monetario. El lado fiscal parecía una tarea imposible".



"La inflación continuará. Y la única razón es porque los argentinos están con esta tendencia a pensar que todo va a salir mal. Entonces ¿qué pasó? Casi todo el mundo fijaba el precio de sus productos en la tienda de primera línea con un dólar a 2.000, porque eso es lo que les decían todos los economistas de Argentina. Esto va a 2.000 el dólar, o a 3.000. Los precios se fijaron a un tipo de cambio muy alto que no ocurrió", dijo el jefe del Palacio de Hacienda.