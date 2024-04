Adorni: "La educación es fundamental, lo que dice Benegas Lynch corre por su cuenta"

Miércoles, 10 de abril de 2024

El vocero presidencial diferenció al Gobierno de la postura del diputado sobre la obligatoriedad de la educación. "La batalla contra la pobreza es tener la posibilidad de capacitarse y educarse", resaltó.

Tras las polémicas declaraciones del diputado de La Libertad Avanza, Alberto "Bertie" Benegas Lynch, el vocero presidencial, Manuel Adorni, desligó al Gobierno de esa postura y sostuvo que la educación es "un recurso fundamental" y "la única razón por la que la Argentina va a tener futuro". En ese sentido, destacó que "la batalla contra la pobreza" que impulsa el Gobierno implica "tener la posibilidad de capacitarse y educarse", ya que "los niños que hoy estudien son los que nos van a garantizar a todos una Argentina el día de mañana".



"Para nosotros la educación es un recurso fundamental. La Argentina sin conocimiento no tiene futuro", destacó Adorni esta mañana en su habitual conferencia de prensa desde la Casa Rosada.



"Lo que dice el diputado Benegas Lynch corre por su cuenta", mencionó el vocero, quien consideró que "tal vez la política en la Argentina está acostumbrada a moverse en bloque o en manada, nosotros no. La opinión del diputado no tiene por qué coincidir con la postura del gobierno nacional".



Los dichos del vocero van en línea con lo ya mencionado por la ministra de Trabajo, Sandra Pettovello, quien se había expresado contra Benegas Lynch a través de las redes sociales con un contundente mensaje y una frase que fue resaltada por Adorni: "Hombres trabajando, niños estudiando".



"Cada vez que hablamos de los más vulnerables, de los más chicos y del trabajo de la ministra Pettovello hacemos referencia a que de fondo la batalla contra la pobreza, más allá de la dignidad y de lo importante que es en los chicos alimentarse todos los días como corresponde, es tener la posibilidad de capacitarse y educarse. Lo único que garantiza un futuro es la educación", expresó el vocero.



Por último, enfatizó que "los niños que hoy estudien son los que nos van a garantizar a todos una Argentina el día de mañana".



La polémica frase de Benegas Lynch contra la educación obligatoria

El diputado nacional de La Libertad Avanza, Alberto "Bertie" Benegas Lynch, generó polémica con una declaración en la que se expresó en contra de la educación obligatoria y a favor del trabajo infantil: "La libertad también es que, si no querés mandar a tu hijo al colegio porque lo necesitás en el taller, puedas hacerlo", sostuvo.



Benegas Lynch consideró que "el Ministerio de Educación es un comité de burócratas", y admitió: "No creo en la obligatoriedad de la educación".



De esta manera, el diputado lamentó: "Decimos que es importante la educación y ¿Cómo se te ocurre darle a un comité de burócratas la decisión de la educación? Si creemos que tenemos para los micrófonos, para el café, los autos y los anteojos tener competencia y la cosa lo más abierta posible, cómo en la educación, que es lo más importante, vamos a tener esa cerrazón?".



"Creo en el individuo, creo en las decisiones que tomemos de nuestra vida y que el Estado está solamente para proteger derechos individuales", concluyó Benegas Lynch.



Sandra Pettovello se diferenció de Benegas Lynch sobre la obligatoriedad de la educación



En contraste con el diputado oficialista Alberto "Bertie" Benegas Lynch, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, llamó este domingo a no adoptar "falsas soluciones".



A través de las redes sociales, Pettovello señaló que "el Estado y la sociedad civil también forman parte de la tutela de la Educación", y recordó que "la educación obligatoria fue propuesta en el contexto del pensamiento humanista liberal justamente para promover la libertad de los menores tutelados por adultos".



"Es cierto que la educación obligatoria ha derivado muchas veces en el adoctrinamiento o el monopolio ideológico. Pero de esto no deben seguirse falsas soluciones que caen en otros absolutismos, como el de los padres sobre los hijos", expreso la funcionaria.



Al mismo tiempo, Pettovello sentenció que "el Estado tiene que regular y promover la libertad educativa de toda la sociedad, autolimitándose y limitando el abuso de poder de otros agentes".