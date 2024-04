ANSES ratificó que no enviará fondos al IPS de Corrientes Viernes, 5 de abril de 2024 "Planteamos la demora en el envío de los fondos adeudados, pero se nos ratificó que Anses -al menos por ahora- no los va a enviar", expresó el titular del Instituto de Previsión Social, Héctor López, al referirse al resultado de la reunión en CABA.

"Fuimos a la ciudad de Buenos Aires, hemos sido recibidos por el gerente general de finanzas de ANSES, por el reclamo de los fondos que le corresponden al IPS 2017-18 hasta la fecha. Hemos sido escuchados, las documentaciones de parte del IPS han sido presentadas todas,



"Pudimos también reclamar que no estamos recibiendo los fondos mensuales que recibíamos hasta diciembre, que era una cifra de 48 millones de pesos, y no hemos recibido ni enero, febrero y marzo. Ese atraso solía ser común, pero nos dijeron que por ahora estos fondos mensuales no van a ser girados. La decisión es que ANSES no va a girar los fondos"



"Nosotros no solamente pretendemos que esos sean girados mensualmente, que nos corresponden, sino que además también trabajamos sobre una posible actualización y estamos prácticamente de acuerdo en el ejercicio 2018, que ya teníamos un preacuerdo, así que la respuesta fue que estos por ahora no van a ser girados", reveló.



"La provincia más relegada, lamentablemente, nuevamente es Corriente, no de ahora, sino de años anteriores, fíjate que todavía no podemos arreglar el 2017, pero hay otras provincias que ya están mucho más avanzadas, incluso ya se han arreglado algunas provincias", lamentó el funcionario.



Más allá de esta situación, López recalcó que "Los haberes de los jubilados y los pensionados de la provincia de Corrientes, del IPS, están absolutamente garantizados, no va a cambiar absolutamente nada. Seguirán recibiendo los aumentos como recibe el sector activo"