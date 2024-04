Javier Milei: "Es un sádico, hace sufrir a la gente" Jueves, 4 de abril de 2024 Milei ganó las elecciones porque dijo que iba a pagar la casta y acá no quedó claro quién es la casta. Hubo una mega devaluación, hay terror de tarifas que se vienen, la licuación de jubilaciones y salarios, el recorte de jubilaciones", analizó.

El actor se metió en la polémica de los artistas y el gobierno nacional. Se sumó a las críticas de su colega Carlos Belloso y fue por más.



El actor Gerardo Romano, reconocido militante del kirchnerismo, se sumó a las críticas de un grupo de artistas y disparó munición gruesa contra el Gobierno de Javier Milei.



"Ya está descartada la falta de legitimidad que implica no cumplir con las promesas electorales. Milei ganó las elecciones porque dijo que iba a pagar la casta y acá no quedó claro quién es la casta. Hubo una mega devaluación, hay terror de tarifas que se vienen, la licuación de jubilaciones y salarios, el recorte de jubilaciones", comenzó su análisis.



Y agregó: "No dijo que la casta la íbamos a pagar nosotros, yo soy jubilado y vamos a cobrar en cuotas. En el 2015 yo cobraba la mínima, igual que ahora, y eran 672 dólares, eso era el mínimo".



Marcelo Bonelli y Edgardo Alfano, conductores de A dos Voces, hicieron mención al reciente descargo del actor Carlos Belloso en contra de las medidas del gobierno, que se viralizó hace unos días.



"Belloso se quedó corto. Un presidente que dice ‘mogólico de mierda’, ¿cómo lo entendés?", expresó Romano. Luego, le consultaron si estaba de acuerdo con lo que su colega había afirmado sobre que no había que darle ni un minuto más al Presidente. Y dijo: "Estoy a favor de la democracia, pero hay mecanismos de interrupción del poder político, como en México que se ha incorporado una medida que establece el delito constitucional".



Más adelante, apoyó las palabras de su compañero. "Belloso lo dijo todo. Los artistas no lo quieren porque hace sufrir a la gente, porque es un sádico, porque es agresivo".