Despidos en el Servicio Meteorológico: "Echaron a gente que trabaja"

Martes, 2 de abril de 2024

Silvina Romano, delegada de ATE en el Servicio Meteorológico Nacional. Contó que son 48 los despedidos.



"Lo que estamos viviendo es increíble, porque con un organismo que vamos a cumplir este año 152 años, que nació en Córdoba. Realmente es angustiante, es injusto, no le encontramos lógica. Tenemos compañeros despedidos a lo largo de todo el país. Piezas fundamentales, como los observadores meteorológicos, son quienes toman los datos que luego se convierten, por ejemplo, en lo que la gente conoce como pronósticos", detalló sobre la situación de los trabajadores del sector.



"Nosotros el tema de los despidos ya lo teníamos hablando desde el 10 de diciembre que asume Milei. Días previos ya sabíamos que iba a haber una lista de despidos. No sabíamos cuántos, no sabíamos quiénes. En su comienzo se hablaba de un número de 150 contratados. Después ese número bajó, pero ya 48 personas despedidas a lo largo del país. Es un daño muy importante para el organismo"



"No lo llaman despidos, lo llaman una renovación de contrato. No se olviden que en el Estado muchos trabajamos bajo contrato, que se nos renueva anualmente. Este año se renovaron hasta el 31 de marzo, hasta ayer. La palabra despido no la usan. Para nosotros es un despido", indicó.



"La razón es el achique, el achique del Estado. Es la única razón que dan. Hay que bajar el número de empleados y eso es en lo que se basan para echar gente. El asunto es que un organismo que ya estaba por debajo de la cantidad de personas necesarias para trabajar en forma óptima y con calidad, te sacan gente y te dañan el funcionamiento"



"En el servicio no tenemos cargos políticos, no hay cargos políticos. Y si hay ñoquis, a esos ñoquis no los echaron, te lo puedo asegurar. Echaron solamente a gente que trabaja", remarcó.