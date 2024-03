Corrientes Capital

Dos motochorros y tres asaltos a balazos en 48 horas dejaron un herido

Viernes, 22 de marzo de 2024

En las noches del lunes y del miércoles interceptaron a personas que caminaban en los capitalinos barrios Ponce y San José. Un muchacho que iba con su novia e hijo, de 6 meses, fue alcanzado de un impacto en la pierna.



Coinciden sus características físicas, modo de vestimenta y, principalmente, los detalles de la motocicleta en la que circulan. Dos delincuentes extremadamente peligrosos cometieron tres asaltos a mano armada en un lapso de 48 horas, en la zona noreste de la ciudad de Corrientes.



Como consecuencia del último atraco, un joven resultó herido de un impacto de bala en la pierna frente a su novia e hijo, de 6 meses, a quien cargaban en brazos.



En todos los casos efectuaron disparos porque sus víctimas resistieron e hicieron movimientos en procura de escapar a los intentos de robo en la vía pública.



Ayer, desde la Policía informaron sobre el inicio de una investigación intensiva en procura de identificar a los malhechores que no solo portan arma de fuego, sino también cuchillos.



El miércoles, a las 20:15, una pareja que regresaba a pie rumbo a su domicilio del barrio San José vivió segundos de mucha desesperación.



Un joven, de 19 años, y su novia, de 18, transitaban sobre calle Pedro Aráoz cuando vieron pasar una moto roja que ingresó al Pasaje del Corro. Mientras continuaban caminando con su bebé en brazos escucharon nuevamente el ruido de la moto que salía de ese pasaje en dirección a ellos, en esta ocasión ya de frente.



Al momento de darles alcance frenaron de forma repentina y descendió quien iba como acompañante. Lo hizo cuchillo en mano al grito de "los celulares, la mochila".



El muchacho, de 19 años, no dudó en colocarse frente a su novia e hijito a modo defensivo, mientras con una sombrilla en manos enfrentó al asaltante.



En ese instante, el segundo malviviente, sobre la moto, extrajo de entre sus ropas un arma de fuego y la detonó.



Los gritos en pedido de auxilio y las corridas alarmaron a vecinos de la cuadra, quienes comenzaron a salir mientras ambos asaltantes emprendían la fuga sin robar.



Mientras el herido recibía contención a la espera de alguna ambulancia y de la Policía, comenzó a generarse un segundo revuelo.



Su concubina gritó desesperada al ver pasar sobre la calle a la motocicleta con ambos asaltantes en dirección contraria a la cual habían escapado. "Pasaron a mirar, no les importó nada", dijo un vecino.



La víctima del disparo, cuya identidad mantenemos bajo reserva, ingresó más de media hora después al área de emergencias del Hospital Escuela. "Pasó media hora para que llegue una ambulancia", explicó uno de los testigos.



Autoridades de la comisaría seccional Decimosexta trabajaron en el lugar. Más tarde, dieron inicio a una causa caratulada como "robo calificado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa".



Moto roja, sus ocupantes con gorras con visera, armados con pistola o revólver y también cuchillos. La modalidad coincide en tres delitos recientes. Por todo ello se presume que se trata de iguales autores.



Los dos hechos anteriores ocurrieron el lunes a la noche en el barrio José María Ponce y una cámara de seguridad grabó el paso de los sospechosos.



Un hombre caminaba sobre la vereda de una casa cuando advirtió que iba a ser blanco de un robo por parte de motochorros. Entonces corrió y escuchó disparos. Al minuto, esos delincuentes atacaron a un motociclista y el resultado fue similar: accionaron el arma a modo de intimidarlo.