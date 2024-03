El Gobierno oficializó la designación del nuevo director del Servicio Penitenciario Federal

Miércoles, 20 de marzo de 2024

Luego de haber descabezado la cúpula, el Ministerio de Seguridad nombró a Fernando Martínez



La semana pasada la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, decidió desplazar a Juan Eduardo Velarde y José Luis Guarino, director y subdirector del SPF. El primero había sido designado en octubre del año pasado por Martín Soria, ex ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación del Gobierno de Alberto Fernández. Mientras que Guarino era un funcionario de carrera que llevaba más de 10 años en la entidad.



Sus reemplazantes son Fernando Martínez y Diego Morel. Sus nombres fueron confirmados la semana pasada, pero la oficialización del primero llegó ahora.



“Desígnase, con carácter ‘ad honorem’, Director Nacional del SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL al Inspector General Licenciado Fernando Julián MARTINEZ (D.N.I. N° 21.506.389 – Beneficio A 25.291), a partir del 12 de marzo de 2024″, reza la Resolución 154/2024 publicada esta madrugada en el Boletín Oficial.



“El mentado Oficial Superior reúne las condiciones de idoneidad y responsabilidad que el cargo requiere”, se destacó en los considerando sobre el funcionario que había sido subdirector del SPF durante el macrismo cuando el director era Emiliano Blanco.



El cambio ocurre en medio de la crisis narco en Rosario que causó cuatro muertes en una semana, en una feroz puja contra el Gobierno por los estrictos controles en las cárceles: los penales de Ezeiza y Marcos Paz, donde están alojados los máximos capos de la ciudad santafesina como “Guille” Cantero y Esteban Lindor Alvarado, se encuentran hoy bajo la mirada de la Justicia. Semanas atrás, durante una requisa a gran escala en Ezeiza se encontró en la celda del narco Sergio “Verdura” Rodríguez una lista con nombres de policías. También, se encontró un chip en la celda de un traficante rosarino de segunda línea. Sin embargo, fuentes oficiales aseguraron que las modificaciones en la conducción del Servicio Penitenciario Federal estaban programadas: “La conducción venía de la gestión anterior. Los cambios en el SPF no se hacen en diciembre. Velarde trabajó muy correctamente con la actual gestión. No tiene nada que ver con Rosario, es un cambio natural. Velarde renunció y pusimos personas que son sumamente profesional”, confiaron a Infobae.



La propia Patricia Bullrich, en declaraciones a este medio, expresó sus disculpas a los jefes salientes “porque la información se supo justo ese día” (cuando viajó a Santa Fe), “pero no tiene nada que ver con lo que pasa en Rosario”.



“Cambiamos porque era momento de cambios pero no porque los anteriores directores estuvieran involucrados con esta situación”, agregó la ministra. Sobre los reemplazantes, dijo: “son personas que vienen a cumplir nuestra filosofía. Nosotros queremos que todos los presos trabajen en las cárceles, que haya orden y que los penales sean lugares de rehabilitación, y que ningún interno pueda tener contacto ni siga siendo jefe de ninguna banda”, detalló.



El penal federal de Marcos Paz, donde se encuentra detenido “Guille” Cantero, capo máximo de Los Monos, había sido atacado a tiros en noviembre de 2022, con una docena de disparos recibidos. Los gatilleros dejaron un cartón escrito que decía: “Dejen de verduguear a Guille Cantero o vamos a matar a los del Servicio Penitenciario. Con la mafia no se jode”. Horas antes del atentado, los supuestos encargados de llevar a cabo la intimidación se filmaron con varias pistolas y mostraron el texto que estaban por colocar en el complejo penitenciario donde se encuentra alojado el líder de Los Monos, un video que llegó al canal C5N.



Al respecto, el Ministerio de Seguridad trabaja junto al Ente Nacional de las Comunicaciones (ENACOM), para avanzar en la implementación de inhibidores dentro de los penales federales. Es una tarea conjunta con el Servicio Penitenciario Federal.