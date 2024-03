El plan para bajar los precios con la competencia de la importación no tendrá un efecto inmediato Miércoles, 20 de marzo de 2024 Los supermercados comenzaron a analizar qué productos podrían comprar en el exterior, cuyo precio resulte competitivo. Pero prevén un proceso de varios meses. ¿Impactará en la inflación? El Gobierno tomó la decisión de agilizar la importación de unos 3.000 productos de la canasta básica con la firme convicción de que una mayor oferta en las góndolas hará bajar los precios. Según el equipo económico, las empresas fijaron precios con un dólar de $1.500 que nunca llegó. Si bien la inflación comenzó a ceder, los valores de muchos alimentos quedaron altos y se resisten a acomodarse a la baja.



Con la medida oficializada la semana pasada, que les permitirá a los importadores de esos bienes poder pagarlos en un plazo de 30 días y gozar de la suspensión por 120 días de la percepción de IVA adicional y del impuesto a las Ganancias, en el Palacio de Hacienda aseguran que contribuirá a seguir bajando la inflación o, incluso, a lograr una reducción de precios en algunos casos. ¿Es viable esta idea? Más allá de la reacción más o menos veloz que puedan tener los supermercados, ¿que haya más productos importados en las góndolas de estos grandes retails impactará en el índice de precios que mide el Indec?





Por lo pronto, en las cadenas festejan la decisión del Gobierno. En primer lugar, porque podrán pagar a 30 días bienes que ya importaban, como el cacao, el atún, el café, las bananas, entre otros. Pero también porque las habilitará a comprar en el exterior otros productos que les dejen mejor margen y puedan comercializar más barato en sus tiendas. En este sentido, los equipos comerciales de cada supermercado comenzaron a analizar detenidamente caso por caso para detectar oportunidades de importación inmediatas y otras en las que tendrán que trabajar varios meses, coincidieron varias fuentes del sector.



“En condiciones normales, lo único que podrías traer en 30 días es más de lo que ya importabas, que es fruta y verduras básicamente. Para el resto, llevará varios meses. Algunas cadenas que ya tienen una relación con los proveedores medianamente aceitada están en mejores condiciones de acelerar el proceso, pero a otros les va a costar más porque tienen que construir el vínculo comercial”, dijo una fuente de una cadena.



En otro retail agregaron que los productos que ya compraban y que se habían demorado por problemas con los pagos están empezando a llegar, pero que “hay una segunda tanda de bienes ya catalogados, con aprobación del INAL, que se encontrarían en góndola en cuatro meses (fideos, chocolate, cerveza, por ejemplo); y para el último cuatrimestre del año podría esperarse que ingresen productos en los cuales el supermercado debe arrancar de cero con la negociación con el proveedor y la respectiva homologación. “Importar no es barato. Luego tiene que pasar el filtro de competitividad, si es o no conveniente”, agregó la fuente.