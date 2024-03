Corrientes Capital

Milei echó a Yasin y ahora renunció Guibert por los aumentos de sueldo

Martes, 19 de marzo de 2024

A pesar de haber resistido en el cargo varios días después de la polémica finalmente renunció Armando Guibert, un funcionario muy cercano al jefe de Gabinete, Nicolás Posse y que estuvo involucrado en el aumento del sueldo a los funcionarios de Milei



El propio dirigente presentó este lunes su dimisión “indeclinable” a la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública, alegando “motivos estrictamente personales” y se sumó así a las bajas en el Gabinete, tras la salida de quien era el secretario de Trabajo, Omar Yasin.



Por el momento, Guibert seguiría solamente en su rol de director de Banco Nación, un puesto que tenía en paralelo desde mediado de febrero, cuando fue designado por el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, y que era “ad honorem”.



El funcionario se vio involucrado en el incremento salarial que benefició a los miembros del Gabinete de más alto rango, incluido el Presidente y los ministros, y que el propio Milei anuló mediante el Decreto 235/2024, publicado el 11 de marzo.



“Me acaban de informar que producto de un decreto firmado por la ex presidenta Cristina Kirchner en el año 2010, que establecía que los cargos políticos siempre debían cobrar más que los empleados de la administración pública, se otorgó un aumento automático a la planta política de este gobierno. Cada día que pasa encontramos una nueva norma que favorecía a los políticos y perjudicaba a los argentinos. Con nosotros los perjudicados van a ser los políticos. Obviamente, vamos a derogar ese decreto y retrotraer cualquier aumento que la planta política haya percibido”, explicó Milei en ese momento.



Además, durante una entrevista radial, el mandatario nacional también anunció que, producto de ese aumento, que calificó como “un error que no tuvo que haber decidido”, también decidió echar a Yasín, pero no precisó que iba a suceder con Guibert.



El funcionario empezó su carrera profesional en el sector público. Luego fue contratado por el Banco Mundial para desarrollar y coordinar el equipo que llevó adelante el programa de reforma de los años 90, uno de los más valorados en el gobierno de Carlos Menem. Además, integró el equipo que desarrolló el programa de desregulación del gobierno argentino con la sanción del Decreto 2284.



Fue secretario de reformas provinciales, se desempeñó como secretario de Obras Públicas y Transporte implementando proyectos de infraestructura como Puente Rosario-Victoria, la Autopista Ezeiza-Cañuelas y la Autopista Zárate-Ceibas, entre otros. Además, coordinó proyectos y equipos de trabajo en Organismos Internacionales como en el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).



Durante 4 años fue director del Banco Hipotecario Nacional e integró el equipo durante su proceso de privatización. Luego se desarrolló por más de 15 años en el sector privado, brindando consultoría y asesoramiento como líder de gobiernos para las Américas.



“Por medio de la presente, me dirijo a usted a fin de comunicarle mi renuncia indeclinable, por motivos estrictamente personales, al cargo de Secretario de Transformación del Estado y Función Pública a partir del día de la fecha. Con la satisfacción del deber cumplido y de haber servido a la Patria desde el lugar con el que me honró, lo saludo a Usted con mi más distinguida consideración”, expresó Guibert en una nota que le envió a Posse, con copia al Presidente.



La decisión se conoció cuando el jefe de Gabinete terminaba una reunión que tuvo en Casa Rosada, junto al ministro del Interior, Guillermo Francos, con un grupo de diputados del bloque de Hacemos Coalición Federal, liderados por Miguel Ángel Pichetto.