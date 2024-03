Hallaron en el interior de Chaco a la mujer que desaparció en Corrientes

Lunes, 18 de marzo de 2024



Estaba completamente sola y en la zona céntrica. Ya habían intentado "levantarla" violentamente dos veces antes en febrero y a comienzos de marzo de la misma manera. La mujer había denunciado amenazas de muerte de su expareja.



María Gabriela Fernández llevaba poco más de 48 horas de desaparecida, cuando ayer por la mañana la Policía de Chaco confirmó que la habían encontrado en la ciudad de Presidencia Roque Sáez Peña, distante a unos 180 kilómetros al oeste de la ciudad de Corrientes de donde había sido "raptada" el viernes por la noche, cuando se dirigía a buscar a sus hijos a unas clases de apoyo escolar. Su familia estaba desesperada porque era la segunda vez que era atacada de la misma manera.



La mujer logró escapar en dos oportunidades previas de quienes pretendieron alzarla en una camioneta que sospechan, podría ser la misma en la que ahora fue llevada hasta el interior de la vecina provincia, dijeron desde la familia de la víctima.



Según la información vertida por la Policía de la provincia de Chaco, ayer vecinos de la zona céntrica de la ciudad de Sáenz Peña, observaron la presencia de una mujer desorientada y con rostro de una persona atemorizada. Llamaron de inmediato a la fuerza y personal de la División Violencia Familiar y de Género llegó hasta el lugar y constató la denuncia, pero no fue hasta que Gabriela dijo que la habían raptado que los efectivos supieron de quien se trataba realmente.



Una llamada telefónica a la Policía de Corrientes y una breve navegación por redes sociales terminó de clarificar el panorama. La mujer hallada era María Gabriela Fernández, de 29 años, madre de cuatro niños menores, que estaba desaparecida desde el viernes a la noche, cuando fue "raptada", mientras se dirigía caminando a buscar a sus hijo que estaban en clases de apoyo escolar.



El ataque a "Gaby", como la llaman sus familiares, ocurrió justo cuando la mujer estaba hablando por teléfono con su actual pareja. El hombre relató a la Policía que en medio de la charla, ella gritó "la camioneta, la camioneta, me alcanza, me van a agarrar ", luego de eso se escucharon varios ruidos extraños que daban a entender que la mujer estaba siendo subida a la fuerza a un vehículo, tras lo cual la llamada se cortó abruptamente. De inmediato se dio aviso a la Policía y se puso en alerta a todos los puestos camineros.



Al día siguiente, cerca de las 9, la cuñada de la joven desaparecida recibió un insólito llamado, que duró menos de cinco segundos. Era Gabriela pidiendo auxilio en dos o tres oportunidades, luego otra vez se cortó la comunicación.



Un detalle muy extraño para alguien que se supone está secuestrado, ya que lo primero que los captores hacen es incomunicar a la víctima para poder negociar un rescate o desaparecerla por completo. En este caso no pasó ninguna de las dos cosas, ya que la familia de Gabriela jamás recibió un llamado exigiendo recompensa y la mujer apareció sola y con vida a 180 kilómetros de la capital correntina.



Ayer, tras conocerse la noticia, una comisión con efectivos de la Comisaría de la Mujer y el Menor, partió hacia el interior de Chaco en busca de la mujer para poder traerla nuevamente a Corrientes. Llevaba la misma ropa con la que salió de su casa hace poco más de dos días. "Estamos investigando todas las aristas de este tema sumamente extraño, porque se está hablando de un rapto, pero no tenemos todos los detalles para encuadrar la causa en ese contexto, nos falta lo más importante que es el testimonio de la víctima. A partir de allí tendremos un panorama más claro. Por ahora hay muchísimos interrogantes sin responder", explicó una fuente de la investigación.



Las mismas fuentes confirmaron además que, si bien efectivos de la Comisaría de la Mujer fueron a buscar a Gabriela, el caso podría quedar inmediatamente después en manos de Delitos contra la Integridad Sexual. La comisaría 15 continúa con las diligencias sumariales.