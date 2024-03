Una familia necesitó más de $684 mil pesos para vivir

Martes, 12 de marzo de 2024

Una familia tipo necesitó en febrero más de un millón de pesos para ser considerada parte del estrato medio mientras que el umbral de pobreza se ubicó en los 684.115 pesos. Las canastas básica y alimentaria aumentaron por encima de la inflación.



Una familia tipo en la Ciudad de Buenos Aires necesitó el mes pasado percibir ingresos de por lo menos $1.017.520 para ser considerada de clase media y de $684.115,30 para no quedar bajo la línea de pobreza. En tanto que para no ser indigente, fueron necesarios por lo menos $402.752 mensuales, según los datos que surgen del relevamiento difundido por la Dirección General de Estadística y Censos porteña.



De esta manera, el indicador porteño refleja que una pareja de mujer y varón de 35 años de edad, ambos económicamente activos, propietarios de la vivienda en la que habitan y con dos hijos varones de 9 y 6 años necesitó en febrero $129.404 más que en enero para pertenecer al estrato social medio.



De acuerdo al informe, los gastos de la canasta básica alimentaria (CBA), que marcan el límite de la indigencia, tuvieron un aumento del casi 14,88% respecto a enero, cifra que se ubicó por encima de la inflación del periodo que en la Ciudad, que alcanzó el 14,1% en febrero.



En cuanto a la canasta básica total (CBT), cuyo valor marca la línea de pobreza, el incremento mensual fue también del 14,88% el mes pasado respecto de enero y 310% en comparación con mismo mes del 2023. Es decir que ambas canastas subieron por encima de la inflación general del mes y del año, que fue de 264,5%. La variación anual indica que para no ser pobre, en la Ciudad de Buenos Aires se necesita ganar $509.035 más que en febrero de 2023.



Vale destacar que el análisis que lleva a cabo el organismo estadístico porteño incluye un supuesto según el cual la familia tipo definida en el informe es propietaria del inmueble en el que vive. Eso implica que tiene cubiertas las necesidades de vivienda. Por lo tanto los ingresos necesarios para alcanzar la clase media, en caso de tratarse de una familia de inquilinos, son mucho mayores.



La estratificación en la que se organiza el informe del ente estadístico porteño permite, según se explica, identificar a los sectores más desprotegidos de la sociedad en términos de situaciones de indigencia y de pobreza y, por el otro, dar cuenta de la heterogeneidad de los sectores no pobres de manera de facilitar un análisis más integral de la situación social de la Ciudad, midiendo la evolución en el tiempo de cada uno de los estratos definidos. A saber:



* En situación de indigencia: son los hogares cuyo ingreso total mensual no alcanza para cubrir la canasta básica alimentaria (CBA - línea de indigencia). El mes pasado pertenecieron a este intervalo quienes percibieron ingresos menores a $402.752.



* En situación de pobreza no indigente: aquellos hogares cuyo ingreso total mensual no alcanza para cubrir la canasta básica total (CBT - línea de pobreza) pero permite al menos adquirir la CBA. En esta situación se encuentran quienes perciban ingresos entre $402.752 y $684.115,30.



* No pobres vulnerables: los hogares cuyo ingreso total mensual es de al menos la CBT y no alcanza la canasta total (CT) del Sistema de Canastas de Consumo. Es el intervalo de familias con ingresos entre $684.115,30 y $814.016 mensuales.



* Sector medio frágil: hogares cuyo ingreso total mensual es de al menos la CT y no alcanza 1,25 veces la CT del Sistema de Canastas de Consumo. Ingresos entre $814.016 y $1.017.520 al mes.



* Sector medio “clase media”: Hogares cuyo ingreso total mensual es de al menos 1,25 veces la CT y no alcanza 4 veces la CT del Sistema de Canastas de Consumo. Ingresos entre $1.017.520 y $3.256.066,51.



* Sector acomodado: hogares cuyo ingreso mensual es de 4 veces o más la CT del Sistema de Canastas de Consumo. De $3.256.066,51 en adelante.