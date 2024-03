Asaltaron una conocida estancia y dejaron maniatados a tres personas

Un hecho delictivo considerado como grave, ocurrió en horas de la noche de este sábado último en una conocida estancia de esta ciudad, donde personas desconocidas asaltaron el casco de la Estancia Santa Bárbara a unos 15 km al norte de Santo Tomé.



Las primeras informaciones preliminares acerca del caso, dan cuenta que al menos tres sujetos – que no se sabe si actuaron a cara descubierta o con el rostro tapado – lograron llegar al casco de la estancia y ahí redujeron a la propietaria de apellido Bertrán, a uno de sus hijos y a un peón que trabaja en el lugar. A punta de armas de fuego, dieron a conocer sus intenciones delictivas y según las fuentes consultadas, redujeron a las tres personas y lo maniataron. Al parecer, la banda, pretendía hacerse de "dinero y joyas", aunque fuentes calificadas señalaron que los asaltantes se habrían llevado un arma larga, una pistola, una calcha de plata y sumas no precisadas de dinero en pesos y dólares.



Las mismas fuentes señalaron que tras retirarse de la estancia, dejaron maniatadas a las personas que lograron reducir y se llevaron una camioneta, propiedad de la dueña de la estancia. En la mañana de este domingo, la misma fue hallada en la zona conocida como el "Empalme" entre Ruta Provincial 40 y Nacional 14. El rodado fue abandonado por los malvivientes y se dieron a la fuga con destino desconocido. Trabajan en la investigación, la Comisaria Primera a cargo del Comisario Mayor Cristian Cabral y la Fiscalía de Instrucción a cargo del doctor Facundo Cabral. Las personas que fueron reducidas y maniatadas, estuvieron tres horas en esa condición hasta que lograron liberarse.



No obstante, fuentes dignas de crédito señalaron a este portal que existen otras líneas investigativas en torno a este asalto a mano armada en una de las estancias mas emblemáticas de la zona y que seguramente podría dar mucho que hablar con el avance de las investigaciones.



PROBABLES PISTAS



Lo ocurrido, preocupa de sobremanera a la gente del sector productivo ante este tipo de hechos delictivos que vuelven a cometerse en esta zona sin que los autores sean aprehendidos o identificados. En este sentido, no se descarta que los autores sean integrantes de una temible banda que vienen cometiendo este tipo de delitos y que serían de la localidad de Alvear. Actúan siempre bajo la misma modalidad, hablan supuestamente en portugués y tras lograr su cometido, dejan maniatadas a las personas y se marchan.



La hipótesis que manejan algunos conocedores de este tipo de accionar delictivo, no descartan que los autores sean quienes en su momento integraban la banda de "Pajarito" Da Rosa, conocido malviviente que murió bajo las balas policiales cuando se enfrentó a una partida policial en la localidad de Alvear que buscaba detenerlo. Cabe recordar que, en ese operativo, murió el por entonces jefe de la Comisaria de Alvear, comisario mayor Miguel Duarte.



HECHO SIMILAR



Un dato no menor es que años atrás la misma banda, habría sido quien tomó por asalto la Estancia "Las Palmas" y luego de apoderarse de algunos elementos y darse a la fuga; dejaron maniatado a un peón que estaba de guardia ese fin de semana. El mismo sobrevivió por milagro, estuvo maniatado por al menos dos días hasta que pudo desatarse y dar cuenta a la policía de lo sucedido. Se estima que integrantes residuales de esa banda cuyos integrantes serían todos de Alvear, sean los mismos que últimamente vienen cometiendo robos y asaltos en esta zona de la costa del rio Uruguay.