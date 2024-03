Corrientes Capital

Milei dejó de pagarles a las provincias $101.000 millones en transferencias discrecionales Viernes, 8 de marzo de 2024 En febrero la caída de los giros no automáticos fue del 88% y en lo que va del 2024, del 91%. Los Gobernadores irán esta tarde a la Casa Rosada a la primera reunión previo al Pacto de Mayo en busca de mayores certezas sobre cómo recomponer recursos.

La mayoría de los gobernadores que concurrirán a la primera convocatoria del Gobierno de cara al Pacto de Mayo, respaldan la propuesta anunciada por Javier Milei en la Asamblea Legislativa, pero tienen dudas sobre su contenido y llegarán a la reunión de hoy a las 15 con una serie de reclamos. Especialmente, sobre cómo se va a plasmar la promesa de alivio fiscal para las provincias, a cambio de apoyo a la nueva versión de la Ley Bases que enviará al Congreso. Buscarán certezas sobre la reactivación de las transferencias discrecionales de la Nación a las provincias con el objetivo de recomponer las alicaídas arcas provinciales, después de la quita de subsidios, la desaparición del FONID - que no fue renovado -, y el ajuste que está llevando adelante el gobierno nacional.



Los mandatarios provinciales enfrentan una fuerte reducción en sus recursos, básicamente, por tres razones: la baja en el impuesto a las Ganancias promovida por Sergio Massa en la campaña electoral, ya que se trata de un tributo que se coparticipa en un 60% y cuya marcha atrás estará hoy en la mesa de negociación; la caída en la coparticipación federal por la baja en la recaudación debido al freno de la actividad económica; y la menor recaudación de impuestos provinciales por la recesión. La discusión sobre la reversión de Ganancias no tiene asegurados los votos en el Congreso, por la falta de consenso dentro de los sectores dialoguistas y el rechazo que ya adelantaron varios gobernadores, como el cordobés Martín Llaryora y los patagónicos, preocupados por el impacto sobre la clase media trabajadora y la merma que viene sufriendo la recaudación de ese impuesto. En la discusión estará presente la coparticipación del impuesto PAÍS, que impulsan los mandatarios provinciales pero es resistida por Milei, y la quita de las retenciones al campo que reclaman Santa Fe y Córdoba, y que apoyó Mauricio Macri ayer en su visita a Expoagro.



El panorama de sequía fiscal en las provincias, se agravó por la interrupción casi absoluta en las transferencias no automáticas de Ejecutivo nacional a las provincias desde el 10 de diciembre, incluidas aquellas con algún respaldo por ley, o con partidas previstas en el Presupuesto 2023, prorrogado para este año. LAS discrecionales son las únicas transferencias que pueden ser suspendidas o redireccionadas por el Gobierno nacional en función de la “caja” disponible o por un criterio político. En ese sentido, se diferencian de la coparticipación federal, que se gira automáticamente según un porcentaje prefijado a medida que ingresan los impuestos que recauda Nación. Hay dos tipos de giros discrecionales: los corrientes, para pagar gastos ordinarios de las provincias con déficit -cruciales para los mandatarios- , o los de de capital, para financiar obras o programas que implican inversiones a largo plazo, y cuya interrupción implicó, de hecho, un freno a la obra pública en todo el país.



Los gobernadores se quejan que esos giros se frenaron o llegan “en cuentagotas”, básicamente por compromisos asumidos en la anterior gestión, cuyo pago no se había ejecutado. Según los últimos datos, en febrero de 2024, esas transferencias discrecionales tuvieron una caída real interanual del 88% y en el primer bimestre del 2024, del 91%, según el último informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) realizado por Nadín Argañaraz. Fueron casi $52.000 millones comprometidos el mes pasado que no se giraron a las provincias.



Este es uno de los principales motivos por el que 21 mandatarios de los 24 concurrirán hoy a la Casa Rosada a la convocatoria formalizada el miércoles por el ministro del Interior, Guillermo Francos. Ya confirmaron asistencia todos ellos, aún el bonaerense Axel Kicillof, que había manifestado cierta resistencia inicial. Tres provincias enviarán a sus vicegobernadores: Formosa (Eber Solís estará en nombre de Gildo Insfrán, Mendoza (irá Hebe Casado en lugar de Alfredo Cornejo que está en una feria de minería en Canadá), y La Rioja (Teresita Madera irá en representación de Ricardo Quintela). Además de Francos, estará el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, pero no participará el titular de Economía, Luis Caputo, de viaje para asistir a una reunión del BID en Punta Cana. Es muy factible que lo reemplace el secretario de Hacienda, Carlos Guberman. No está confirmada la presencia del Presidente, quien podría “pasar a saludar”.



Según el análisis del IARAF, en febrero, las transferencias discrecionales comprometidas - o sea, gasto devengado - tuvieron una baja real del 67%. Pero lo efectivamente pagado, fue aún menos: 23 de los 24 distritos recibieron en total apenas $18.250 millones de Nación, un 88% menos en términos reales respecto de febrero de 2023, en la gestión de Alberto Fernández.



El gasto comprometido en febrero era de casi $70.000 millones, pero la Nación solo giró el 26% por lo que dejó de pagar $51.175 millones a las provincias. Si se suma los fondos “frenados” por la Nación en enero, esa deuda de fondos discrecionales comprometidos en el primer bimestre del año ascendía, al 1ro de marzo, a $101.000 millones. Esto se debe a que, en los dos primeros meses, desde Economía solo se giró el 16% del gasto devengado. Esta deuda es lo que están reclamando las provincias, y buscarán en la reunión de hoy alguna certeza sobre lo que pasará de marzo en adelante.



“Está claro que el Gobierno nacional cortó las transferencias discrecionales, en un cambio de paradigma, por el ajuste que está llevando a cabo. Y si bien en febrero aumentó el porcentaje de lo girado respecto de enero, igualmente es muy alto lo que no se está pagando, ni se está devengando”, analizó Argañaraz.