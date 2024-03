Corrientes Capital

Las consultoras que releva el BCRA prevén una inflación de 15,5% en febrero

Jueves, 7 de marzo de 2024

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) corrigió a la baja los pronósticos de la dinámica inflacionaria para los meses venideros. Además, los analistas un dólar oficial promedio de $860 para marzo y una caída de la actividad económica de 3,5



En la antesala de la publicación del dato de inflación de febrero, los analistas consultados por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) pronosticaron una suba del costo de vida de 15,8% en el segundo mes de 2024 y una aceleración de 210,2% para todo el año.



Así se desprende del último Relevamiento de Expectativa de Mercado (REM) que realiza el BCRA de forma mensual. En cuanto a la estimación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del febrero, los participantes de la encuesta corrigieron sus pronósticos a la baja en 2,2 puntos porcentuales. En tanto, modificaron las estimaciones anuales con un descenso de 16,9 puntos desde el 227% de la anterior encuesta.



En cuanto al comportamiento de los precios de cara al próximo trimestre, proyectaron 14,3% para marzo, 12% para abril y 10% para mayo. Según los cálculos de las consultoras relevadas, el IPC volvería al terreno de un dígito a partir de junio: 8,5%. A la vez, concibieron un aumento de 7,8% en julio y de 7% en agosto.



Las predicciones de los especialistas sintonizan con el diagnóstico del gobierno de Javier Milei. Tanto el presidente como el ministro de Economía Luis Caputo adelantaron que la inflación del segundo mes del año cerró en torno al 15%. "Cuando en diciembre dio 25% fue un éxito, porque la verdad que los precios se retrajeron a la segunda semana. Este mes parece que la inflación va a estar en 15%”, aseguró Milei en Expoagro.





Inflación a la baja en febrero: el pronóstico de las consultoras

Para C&T Asesores económicos, la inflación del mes pasado se ubicó en 16,3% en parte gracias a la moderación del alza de los alimentos y las bebidas (11%), el rubro de mayor incidencia en el nivel general. "Los fuertes ajustes en diversos precios regulados explicaron gran parte del comportamiento del mes. El alza del transporte público provocó que el rubro de transporte aumentara 47% mensual", indicaron desde la consultora.



Y agregaron: "El ajuste en la electricidad que se implementó a mitad de mes se combinó con un significativo incremento en el sueldo de encargados de edificio para generar una variación de 38% mensual en el rubro vivienda. En ambos casos, se trata de movimientos muy por encima del promedio".



En esa misma línea, la Fundación Libertad y Progreso midió un incremento de los precios de 16,8% en febrero. "De esta manera, en el primer bimestre del año el IPC acumula una suba de 40,9%. La variación interanual alcanza el 288,0%, llegando a su valor más alto desde marzo de 1991", remarcaron.



Durante la primera semana del mes, se "presentó una variación sustancialmente alta, debido a la actualización de tarifas en el transporte público del AMBA". "A partir de la segunda semana del mes, los datos convergieron a variaciones en el rango del 2%-3% semanal, manteniendo la tendencia de la última quincena de enero y ubicándose en valores similares a los de septiembre del 2023", acotaron.



Según Eco Go, el costo de vida avanzó 15,9% mensual. En el informe de la cuarta semana de febrero, la consultora indicó que “las subas en alimentos parecen haberse consolidado en torno al 3%, con un registro del 2,8% en la semana". Asimismo, calcularon que los valores de alimentos consumidos dentro del hogar ascendieron 14,6%.







Dólar, actividad económica y cuentas públicas: las previsiones del REM

Fuera de las previsiones de inflación, los analistas del REM también auguraron cuánto subirá el tipo de cambio oficial en marzo. La mediana predijo un valor nominal de $860 promedio para este mes, $49 menor respecto al relevamiento anterior. En cuanto a la variación anual, previeron un incremento de 150,9%, 14 puntos porcentuales menos que en la consulta anterior.



En el análisis de los meses venideros, se observa que los consultados vislumbraron un dólar mayorista a $927,80 en abril; $1.010,60 en mayo; $1.111,50 en junio; $1.191,60 en julio; y $1.273,9 en agosto. De cumplirse el augurio del mercado, el salto cambiario entre marzo y abril sería de 9,7%, casi cinco veces más del ritmo de devaluación actual del Banco Central.



Por otra parte, el conjunto de expertos del REM proyectó para 2024 un nivel del Producto Interno Bruto (PIB) real 3,5% inferior al promedio de 2023, empeorando la perspectiva en 0,5 p.p. respecto de enero. "Este deterioro se concentró en el primer trimestre. "Para 2025, el conjunto de participantes del REM estimó un crecimiento promedio de 3,2% interanual", reza el reporte del Central.



En relación con el comercio exterior, quienes participaron del relevamiento estimaron para el año corriente que las exportaciones totalizarán US$ 81.613 millones y las importaciones US$ 66.822 millones, corrigiendo ambas a la baja en la comparación con la encuesta previa.



Finalmente, la proyección del superávit fiscal primario del Sector Público Nacional no Financiero (SPNF) fue de $786 miles de millones para 2024 (-$95,1 miles de millones respecto al sondeo previo). El reporte no ofrece datos sobre el superávit o déficit financiero, que también contempla el pago de intereses de la deuda pública.