Dos niños fueron arrastrados por las aguas y salvados por cadena humana

Martes, 5 de marzo de 2024

Habló el abuelo, quien relató que fueron salvados por sus hermanos durante el temporal del domingo, que se llevó todo lo que tenían. La Policía de Corrientes había negado que existieran desparecidos durante la lluvia. La prensa supo la verdad.

En las redes sociales el do­mingo circulaba una noticia sobre dos niños pequeños que desaparecieron luego de ser arrastrados por las aguas de las inundaciones en el barrio bajo Pujol de la ciudad de Corrientes, don­de en la madrugada de ese día cayeron 300 milímetros de lluvia que inundó varios barrios provocando anega­mientos e inundados.



En ese momento fue difí­cil para los medios chequear la información, y en la ma­ñana de este lunes se pudo confirmar que la noticia era en parte verdad pero que los niños se encontraban bien de salud, convalecientes por haber caído a las frías aguas donde fueron salvados por sus hermanos quienes rea­lizaron una cadena humana para sacarlos del agua que los arrastraba, desde que se bajaron de la cama en su precaria vivienda en el men­cionado barrio correntino ubicado a metros del Paraná.



Sabino, abuelo de dos chi­cos que fueron arrastrados por la corriente relató lo su­cedido.



"Están bien, gracias a Dios", aclaró el hombre de 73 años que agre­gó que "parece que se engriparon así que no los dejaban salir" por haberse expuesto al agua en la jorna­da del domingo. Con esto, negó que los menores hayan desaparecido porque contó que si bien los chicos iban a ser arrastrados por la corriente, sus hermanos hicieron una cadena huma­na y los sacaron del agua de manera rápida.



"No le deseo a nadie, ni a mi peor enemigo", dijo res­pecto de lo que sufrió al ver a sus nietos en esa situación, que todavía le genera un es­tado de nerviosismo grave.



Más allá de esta situación, que afortunadamente no le dejó más que una gripe a los chicos, Sabino contó que en medio de la inundación, de­lincuentes le robaron la ga­rrafa con el que cocinaban. Además, perdió todas sus pertenencias y sus ropas las que fueron arrastradas por las embravecidas aguas.



Sabino estuvo en la es­quina de Avenida Armenia y calle 20 de Mayo, donde los vecinos realizaron un reclamo por asistencia tras las inundaciones de este domingo a la espera de una reacción oficial que contes­taron de manera lenta ante tamaña tragedia que dejó a mucha gente con lo puesto y sin tener nada de comi­da, ni ropa. El caso no fue judicializado ni se inició causa ya que solamente fue un accidente en medio del temporal que trastorno la vida de la población de la ca­pital. Los cortes con gomas incendiadas que paraban el tránsito unas cinco cuadras y donde una gran cantidad de vecinos pedían ayuda de manera inmediata duraron hasta pasado el mediodía, y con algunas respuestas tibias aparentemente de las autoridades hasta donde trascendió a los medios.