Circulan con normalidad el 110 y 101 de Miramar Corrientes Martes, 5 de marzo de 2024 El Jefe de Tráfico de la empresa Miramar Aníbal Ríos dijo a Cadena de Radios que la gente la está pasando muy mal y es por eso que decidieron brindar el servicio normalmente. Además, estableció que "hacerle un paro nacional a este gobierno no sirve". En la capital de Corrientes, el servicio de colectivos de las líneas 101 y 110, operado por la empresa Miramar, ha reanudado sus operaciones. El Jefe de Tráfico de la empresa Miramar Aníbal Ríos habló con Cadena de Radios y dijo que la gente la está pasando muy mal y es por eso que decidieron brindar el servicio normalmente. Además, estableció que "hacerle un paro nacional a este gobierno no sirve de nada".



Ríos explicó que, “estamos sacando los colectivos normalmente, tendríamos que haber sacado a las 5 de la mañana, pero en este contexto de paro nacional decidimos aplazar un poquito el horario de salida, para mayor seguridad de los choferes y de las unidades”.



El Jefe de Tráfico de Turismo Miramar pidió disculpas por el servicio de emergencia, pero aseguró que todas las unidades están circulando como un día normal. "Es la única empresa que está en este momento brindando servicio", afirmó.



Ríos también mencionó que tuvieron que llamar a la fuerza pública debido a que algunas unidades fueron retenidas en el puerto. Sin embargo, no tuvieron inconvenientes al salir.



Respecto a la postura de la empresa (UTA), y los motivos por los que decidieron continuar con el servicio, Aníbal dijo, “nosotros nunca estuvimos de acuerdo con el manejo de UTA. Si bien es cierto que hay un paro nacional, creo yo que hay una discriminación porque hay compañeros trabajando en el interior de Corrientes que ganan mucho menos de lo que ganamos nosotros acá en la ciudad y ellos sí están trabajando. Entonces queda a la opinión pública decir que nosotros ganamos más y estamos haciendo paro y los que ganan menos están trabajando. Creo que queda muy mal".