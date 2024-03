Cardozo verificó estado de salud de la población evacuada

Martes, 5 de marzo de 2024

El titular de la cartera sanitaria recorrió los centros dispuestos en la capital. En la oportunidad, remarcó que el equipo de Salud Pública está preparado para los requerimientos que puedan suceder.





El ministro de Salud Pública de la Provincia, Ricardo Cardozo, visitó hoy los centros de evacuados que se dispusieron en la ciudad, donde verificó el estado de salud de la población que allí se aloja, producto de la intensa lluvia extraordinaria de la madrugada del domingo.



“Afortunadamente no hay cuadros graves. En general, es bastante buena la salud de la gente. No obstante, aprovechamos la oportunidad para controlar el esquema de vacunación, el embarazo adolescente y las enfermedades crónicas no transmisibles, entre otras cosas”, dijo el ministro Ricardo Cardozo.



“El equipo de Salud Pública está preparado para los requerimientos que puedan suceder”, aseguró y remarcó que, con las lluvias, “es probable tengamos un incremento de los casos de Dengue y por eso apelamos a la concientización de la población para la eliminación de los criaderos”.



En ese sentido, dijo: “El gobernador Gustavo Valdés nos indicó que iniciemos los operativos sanitarios y, sobre todo, con los descacharrados junto con la Municipalidad”.



El ministro agregó que en la ocasión también se entregaron repelentes en los centros de evacuados y, en ese sentido, remarcó que la Planta de Medicamentos de Corrientes (Plamecor), incrementó la producción de ese producto.



Los centros de evacuados actuales se ubican en la Escuela 275, CIC Anahí, CIC San Jorge, CIC La Chola, CIC Pirayuí (Caps Nº 15), Ciudades Correntinas, barrio Cichero, La Vizcacha, Molina Punta-Punta Taitalo y escuela Nº 34 Santo de la Espada.