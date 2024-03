Corrientes Capital

Con siete centros de evacuados asistieron a casi 1000 personas

Lunes, 4 de marzo de 2024

Tras el intenso temporal desatado esta mañana de domingo, Municipalidad y Provincia activaron protocolos de emergencia para asistir a familias y calles anegadas. Se habilitaron 7 centros de evacuados en distintas zonas.



Las lluvias y los vientos que azotaron a la ciudad esta madrugada provocaron una de las peores catástrofes naturales registradas en la ciudad. Ante esta realidad, el Comité de Crisis municipal, en articulación con el provincial, habilitaron siete refugios: los cuatro Centros Integradores Comunitarios -CIC- de los barrios Anahí, Ciudades Correntinas, San Antonio y San Ignacio, las escuelas 274 y 34 y el Centro de Promoción Comunitaria -CPC- del barrio San Jorge.



En estos espacios se brindó alimento, atención médica y contención a casi mil personas durante la jornada, y más de 800 pernoctaron en estos lugares. Mañana continuarán los trabajos y asistencias para ellos y en sus viviendas.



Las zonas que hasta el momento continúan anegadas son sectores de los barrios San Francisco, Ponce y Santa Rita -zona asentamientos-, Pirayuí Nuevo, Esperanza y conglomerado La Olla. En estos y otros barrios también se brindaron módulos y colchones a familias que no fueron evacuadas, pero tuvieron anegamientos en sus casas.



“Vivimos una catástrofe sin precedentes. Veníamos, además, de 200mm de lluvia la semana pasada y con estos 300 que cayeron en muy pocas horas el sistema pluvial y las napas no dieron a basto y complicó la situación”, explicó el subsecretario de Riesgos y Catástrofes, José Ruíz.



Durante toda la jornada, las cuadrillas y maquinarias municipales trabajaron para ayudar en la limpieza y despeje de desagües. También estuvieron los equipos con los camiones desobstructores y bombas de desagote en distintos puntos.



Debido a que muchas calles quedaron anegadas debió ser restringido el servicio de recolección de residuos, y se retomará el lunes. No obstante, durante el día y la noche equipos especiales trabajaron en la recolección en toda la ciudad, principalmente para despejar desagües.



En cuanto al transporte, si bien durante la jornada las líneas tuvieron interrumpidos sus recorridos, por la tarde se retomó el servicio de los ramales 102A-C, 106B, 109A, 110, 101, 103A-B-C; 104A-B-C—D, 105A-B-C. El resto se irá regularizando.



En otro orden, quedaron suspendidas las clases este lunes en los centros de desarrollo infantil municipales y también los operativos SUBE previstos a realizarse en la facultad de Odontología de la UNNE. Los mismos fueron reprogramados para los días 5 y 6 de marzo.



COLECTA

En los cuatro CICs de los barrios Anahí (Cristo Obrero 300), Ciudades Correntinas (Turín y Túpac Amaru), San Ignacio (Juan Pablo II y Mancini), San Antonio (Av. Alta Gracia y Roldán) se reciben donaciones para los damnificados por el temporal.



Allí podrán acercar: alimentos no perecederos, elementos de limpieza y desinfección, ropa limpia, calzados, pañales, agua mineral, entre otros elementos de utilidad.