Fallida reunión por la paritaria docente y analizan un paro nacional

Miércoles, 28 de febrero de 2024



El encuentro pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo martes donde continuarán con las negociaciones.



Los cinco gremios docentes no pudieron llegar a un acuerdo salarial tras reunirse con los ministros de Educación provinciales y funcionarios del Gobierno, y analizan la posibilidad de llevar adelante un paro nacional, a días de haber empezado las clases en ocho provincias. Ctera ya había llevado adelante esta medida de fuerza ayer, con un "80% de acatamiento", aunque esta vez contará con todos los cuatro gremios docentes, no solo el principal.



El encuentro pasó a un cuarto intermedio y continuará el martes que viene. Los gremios darán mañana una conferencia de prensa y reclamaron por las "actitudes absolutamente dilatorias" del Gobierno.



Según fuentes presentes en el encuentro, las autoridades del Gobierno confirmaron durante la mesa de trabajo la continuidad del Fondo Compensador pero ratificaron el fin del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), para reorientar esas partidas hacia "políticas vinculadas con aprendizajes efectivos, como el Plan Nacional de Alfabetización, y al sistema de información escolar".



Desde Ctera adelantaron que mañana llevarán a cabo un "Plenario de Secretarias y Secretarios Generales de todo el país, para evaluar la situación y darle continuidad al plan de lucha dispuesto por su Congreso del 22 de febrero".



Reunión entre el Gobierno y los gremios en busca de un acuerdo salarial

El encuentro entre los tres actores principales que buscan garantizar el comienzo de clases se dio tras el cese de actividades en el primer día de clases en Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Mendoza, San Luis y Santa Fe.



"No puede haber una maestra, un maestro, un pibe, una piba, que según donde nació es lo que va a cobrar; según donde nació, es si va a tener oportunidades dignas para enseñar y aprender. Por esas leyes luchamos las y los docentes argentinos", había advertido la secretaria general de Ctera, Sonia Alesso, respecto a la suspensión de fondos nacionales.