"Mataron a mi hijo y él no va revivir por eso pido cadena perpetua" Lunes, 26 de febrero de 2024

Mónica, madre de Mateo Benjamín Pérez Saucedo el joven que fue hallado enterrado en el patio trasero de la casa de los imputados, pidió Justicia en el inicio del juicio.

A casi un año del macabro hallazgo del cadáver de Mateo Benjamín Pérez Saucedo, asesinado por su compañero de trabajo y enterrado en el patio de una vivienda en el barrio San Roque Este, hoy dio inicio del juicio en la sala del Tribunal Oral Penal N°1 de la capital correntina. Por el caso están detenidos y acusados del crimen, Marcelo Ruíz Díaz y su pareja, Yohana Lobato.



"Ellos mataron a mi hijo. Ellos están vivos, detrás de las rejas por lo menos van a poder ver a sus hijos pero yo no lo puedo ver más", dijo entre lágrimas Mónica.



"Mi hijo no va a revivir con esto, entonces cadena perpetua pido para ellos", reiteró.



Sobre las sensaciones al estar presente en la Sala de Debate, la mujer expresó: "sentí rabia. No podía creer tanta maldad de esas dos personas hacia mi hijo. Mi hijo era una buena persona. Ya no está más para defenderse", dijo entre sollozos.



El caso



El 6 de febrero de 2023, la familia de Mateo denunció su desaparición y cuatro días más tarde, la Policía halló el cadáver del chico enterrado en el patio trasero de la casa de Ruíz Díaz, a un metro de profundidad. En ese procedimiento, concretado por Calle 492, también se detuvo a la esposa del acusado; sospechada de haber sido participe o cuanto mínimo encubrir el homicidio.