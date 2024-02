Cayó el consumo de combustibles en Corrientes

Lunes, 26 de febrero de 2024



Las estaciones de servicios solo en Corrientes generan 2.200 puestos de trabajo. Y con la incertidumbre constante, esos puestos pueden peligrar. Esta es la peor crisis de los últimos 15 años para el sector.



En la provincia y en el país la inflación no da tregua y golpea a todos los sectores de la economía en general, las cuales no atraviesan un momento cómodo. El reflejo de esta situación es la caída del consumo.



Un rubro particular y del cual se puede palpar la realidad actual son las expendedoras de combustibles. Estas registraron, en enero, en Corrientes una caída del consumo de hidrocarburos del 25,3 % respecto del mismo mes, pero del año pasado. Y en diciembre, esa cifra fue del 5 %.



República de Corrientes, en diálogo con el titular de la Cámara de Estaciones de Servicios de Corrientes (Cescor), Carlos Gold, pudo analizar el duro contexto del rubro.



El referente atribuyó la caída en el consumo de combustibles al incremento de precios que hubo en los mismos, en los últimos meses.



Caída del consumo

"Nosotros dimos a conocer las cifras que marcan una notable caída en el consumo de combustibles", dijo. Y agregó que para los meses que siguen "el panorama será peor". Las proyecciones que se establecen no son muy positivas para el rubro. La caída del consumo se dio en naftas y gasoil.



Cabe destacar que ya pasó mucho tiempo de la medida que autorizaba el congelamiento de precios en los surtidores, medida que no pudo frenar la inflación. Para Gold, hay que desterrar el mito que decía que por culpa de los combustibles aumentaba la inflación. "Hubo precios congelados y pese a eso siguió habiendo inflación", explicó.



"Los combustibles subían un 4 % y la inflación era del 8 %", ejemplificó. El panorama en el rubro es delicado, la situación por la que atraviesan es de extrema gravedad. Cabe remarcar que las estaciones de servicios solo en Corrientes generan 2.200 puestos de trabajo. Y con la incertidumbre constante, esos puestos pueden peligrar. Para el referente del sector, el rubro atraviesa la peor crisis de los últimos 15 años.