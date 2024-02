El 75 % de la población puede ser asintomática al dengue

Lunes, 26 de febrero de 2024



El infectólogo Fernando Achinelli pidió estar alertas ante la intensificación y gravedad de los síntomas. Además, precisó que, en menos de tres meses, se habrían detectado 6.000 casos en la provincia.



Los casos de dengue siguen aumentando en el país y, así como sostuvo la directora de Epidemiología de la Provincia, Angelina Bobadilla, continuará durante todo el verano. Ante el contexto nacional, especialistas advirtieron que se está volviendo una enfermedad endémica en toda la Argentina, excepto en la Patagonia.



La titular del servicio de Infectología del Hospital de San Isidro, Elena Obieta, dijo a un medio nacional: "Lo que nosotros vemos en los hospitales es solo el 20 o 30 % de personas con dengue, porque el 70 u 80 % de quiénes tienen dengue no tienen síntomas, y esto es simplemente la punta del iceberg".



Al respecto, el médico infectólogo del hospital de Campaña y el Llano, Fernando Achinelli, sostuvo que "el 75 % de la población puede ser asintomática". Además, pidió estar alertas sobre la intensificación y gravedad de los síntomas.



El especialista indicó que en diciembre el 90 % de los casos correspondían a la región del NEA, pero en las últimas semanas se han sumado provincias como Neuquén y Río Negro, que nunca antes habían experimentado brotes de dengue. El especialista atribuyó este fenómeno al cambio climático.



A su vez, el doctor comentó que el alto porcentaje de personas asintomáticas dificulta la detección y control de la enfermedad.



En una entrevista con radio Sudamericana, Achinelli precisó que durante los últimos dos meses y medio, se reportaron alrededor de 6.000 casos en Corrientes, aunque se estima que la cifra real es mucho mayor.



Prevención

Las personas que ya han padecido dengue deben tener más cuidado, extremar las medidas de prevención porque cuando se tiene una segunda exposición al virus, se pueden producir formas graves de la enfermedad, aunque no siempre.



La recomendación ante síntomas, desde el Ministerio de Salud de Corrientes, es la hidratación y el paracetamol. El virus no tiene un tratamiento médico, farmacológico, sino que se trata de un tratamiento de sostén vital: el paracetamol para bajar la fiebre e hidratación, que es fundamental, 4 o 5 litros por día.



Cabe indicar, también que el dengue es una enfermedad infecciosa causada por un virus y transmitida por el mosquito Aedes aegypti.



La mejor forma de prevenir es eliminar los criaderos de mosquitos: evitar que se acumule agua y eliminar, tapar, limpiar, cepillar y dar vuelta cualquier recipiente que contenga agua diariamente, destapar los desagües de lluvia de los techos, colocar mosquiteros o telas metálicas en puertas y ventanas, usar repelente en la piel expuesta, y espirales o ahuyentadores en casas y patios.



Las tareas de descacharrado continúan en la capital como también en los municipios de la provincia.