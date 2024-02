Mariano de los Heros es el nuevo titular de Anses Viernes, 23 de febrero de 2024 El presidente Javier Milei le solicitara la renuncia a Osvaldo Giordano, el cargo será ocupado por será ocupado Mariano de los Heros, abogado y ex funcionario público que trabajó en la antigua Nación AFJP. Después de que la caída de la Ley Ómnibus derivara en la salida del ex titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) Osvaldo Giordano, el Gobierno nacional aceptó la renuncia del ex ministro de Finanzas de Córdoba a través de una publicación en el Boletín Oficial. En paralelo, informaron que el reemplazante del cordobés será el abogado Mariano Antonio Salvador de los Heros Battini.



La oficialización se conoció por medio del Decreto 178/2024 firmado por el presidente Javier Milei y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, en donde se asentaron los cambios realizados en la cúpula del organismo dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Social que responde a la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.



Según explicó el Gobierno, la designación fue decidida el pasado 16 de febrero, pero no entró en vigencia hasta la madrugada de este viernes. Por este motivo, Giordano estuvo al frente de la Anses y fue quien aprobó el aumento de las jubilaciones, pese a que el pasado 9 de febrero había anunciado que abandonaría el cargo luego de que se conociera un comunicado oficial publicado desde la cuenta de la Oficina del Presidente en X, en el que solicitaban su renuncia.



Con respecto al nuevo titular del área provisional, se trata de un ex funcionario público que cuenta con experiencia en la materia, pero que mantuvo un perfil bajo hasta la fecha. Previo al nombramiento, de los Heros trabajó como gerente general de la ex Nación AFJP, entre 1994 y 2002, y se desempeñó como gerente general de la Anses en 2001.