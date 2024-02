Corrientes Capital

Nación confirmó que el bono para los jubilados será de $70.000

Jueves, 22 de febrero de 2024



El ministro de Economía, Luis Caputo, adelantó que el Gobierno otorgará un bono de $70.000 a los jubilados que perciben sus haberes en la ANSES.



El ministro de Economía, Luis Caputo, adelantó esta noche que el Gobierno otorgará un bono de $70.000 a los jubilados que perciben sus haberes en la ANSES y señaló que la jubilación mínima, con el aumento del 27,18%, totalizará casi 205.000 pesos.



Durante una entrevista, el titular del Palacio de Hacienda afirmó que "con el bono de 70.000 pesos, la jubilación mínima, que con el aumento del 27,18% se va a $130.000, totalizará casi $205.000 pesos". El incremento se otorgará para aquellos que cobran el haber mínimo.



La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) formalizó en las últimas horas a través de una resolución publicada en el Boletín Oficial que la fórmula de movilidad previsional arrojó un índice del 27,18% para marzo. El resultado del cálculo de la fórmula vigente implica un aumento de las prestaciones significativamente por debajo de la inflación registrada en los últimos dos meses y medio.



Con el incremento del 27,18%, el haber bruto mínimo se elevará de $105.713 a $134.446, Si a ese monto se le agrega el bono de $70.000, la jubilación mínima a cobrar será de $205.000, mientras que el haber bruto máximo pasará de $711.346 a $904.690.



Respecto a la jubilación mínima, Caputo, dijo que "casi el 95% de los que cobran son los que no aportaron lo que corresponde" y aprovechó para criticar al kirchernismo: "Los que no aportaron son dos tercios. Esa fue la gran idea del gobierno anterior de imprimir plata y meter cuatro millones de jubilados más".



El ministro se refirió a las críticas de la oposición por la pérdida del poder adquisitivo de las jubilaciones y señaló que "la pobreza dentro de los jubilados es del 15%", mientras que la pobreza infantil "es del 60% o más", por lo que pidió poner "todo en perspectiva".



Además, recordó que en la ley ómnibus el oficialismo había planteado un cambio en el cálculo para evitar que el deterioro de los haberes. "Nosotros dijimos de corregir la formula en beneficio de los jubilados, proponíamos IPC, que no pierdan poder adquisitivo", dijo, pero la ley finalmente no fue aprobada.



De todas maneras, dijo que debido a los efectos que tiene el cálculo en el contexto actual "hay que compensar a los jubilados" porque "no puedo casarlos con esa fórmula porque sería demasiado injusto".



Luis Caputo habló de la inflación y la recuperación económica

El ministro se refirió a la evolución de la actividad económica para los próximos meses y adelantó cuándo empezará a caer considerablemente la inflación. "Las cosas están mejorando más de lo que cualquier economista hubiera previsto. Y tendemos a pensar que ya el ultimo trimestre de este año vamos a ver una recuperación", dijo.