Corrientes Capital

Defendió a una amiga y lo mataron: Hoy se conocerá la pena Miércoles, 21 de febrero de 2024

Recibió un puntazo fatal. Testigos comprometieron al acusado. Ayer se conocieron los alegatos de clausura. El tribunal definirá hoy la pena que le corresponde por el hecho. El acusado dijo que no lo mató.



Ignacio Martín Núñez, de 22 años, salió en defensa de una amiga ante piropos inapropiados de un muchacho, quien decidió atacarlo con un cuchillo.



Tras un forcejeo recibió un puntazo que lo llevó a su muerte. El hecho sucedió en el poblado de Santa Rosa el 12 de febrero del 2023.



El debate por la muerte de Ignacio M. Núñez inició en el Tribunal Oral Penal 1. En el banquillo de los acusados está imputado Sergio "Kimba" Sanabria como único detenido por el delito de homicidio simple.



Consta en expediente que cerca de las 6 de aquel 12 de febrero del año pasado, en el barrio Jardín cayó Núñez malherido por una puñalada en su abdomen, cerca de su domicilio. Minutos después pereció.



Ayer declararon cuatro jóvenes. Dos de ellos en un primer momento fueron aprehendidos vinculados en el hecho, pero solo Sanabria llegó a juicio imputado por el crimen.



Contaron que esa madrugada, tras finalizar los corsos, decidieron dirigirse en auto hasta un kiosco a seguir bebiendo, cuando de un momento a otro, quien guiaba el rodado, "Kimba" Sanabria, piropeó a dos mujeres quienes iban acompañada por Ignacio Nuñez, que a su defensa se acercó y dio dos golpes de puño a Sanabria por los improperios.



Ante ese hecho, el hermano de "Kimba", apodado como "Paloma", bajó del vehículo y junto a Sanabria y otro amigo, de nombre "Nico", decidieron correrlo y golpearlo.



"Cuando regresaron al auto, `Kimba` tenía sangre en su remera y tomó el volante, subieron los demás y fuimos hacia la ruta. Cerca de Concepción bajó junto a uno de los muchachos, cruzó la ruta y descartó algo", contó un testigo, sin precisar de qué elemento se trataba. "Momento después recibió un llamado de su hermana que le dijo que había un chico muerto", agregó.



Por su parte un familiar del fallecido declaró ante el Tribunal y fue contundente con su relato. "Lo vi llegar a mi hermanito corriendo y le seguían Sanabria y un amigo. Le tenía en mis brazos y me dijo -me hincó Kimba, fue Kimba- a lo que agregó, "él (imputado) tenía un cuchillo en manos".



El cuarto testigo, quien estaba junto al hermano del fallecido, coincidió su relato de lo ocurrido y agregó que "Nuñez" murió en su vereda.



Tras escuchar las testimoniales fue el turno de una oficial quien estuvo de guardia el día del hecho. Ante el Tribunal contó sobre la comisión que fue hasta donde habrían arrojado el arma homicida, cerca de Concepción pero tras rastrillajes en el lugar no pudieron encontrarlo.



Alegatos de Clausura





El fiscal, Carlos Lezcano, sostuvo la acusación en función de las pruebas y lo halló responsable por el delito de homicidio simple; a su turno la querella, a cargo de Hermindo González, coincidió con lo expuesto por el representante del Ministerio Publico Fiscal.



Sin embargo, desde la defensa, a cargo de Liliana Gómez, pidieron que no se declare responsable al imputado. "Hay insuficiencia probatoria", dijo Gómez quien agregó que "los testigos mencionan que Sanabria estaba en el momento del hecho, pero ninguno lo vio dar muerte a Núñez".



Por su parte, el imputado manifestó que no mató al joven y que "lamentó la pérdida pero no fue responsable".



Cerca delas 11:30, el Tribunal dictó la Resolución N°11 que determinó la existencia de "responsabilidad en calidad de autor material", Articulo 45, a Sergio Sanabria por el delito de homicidio simple (Artículo 79 del Código Penal).



Fallo





Hoy está previsto que a partir de las 10 se concrete la audiencia de Cesura de Pena.



Allí, las partes solicitarán los años de cárcel que consideren y en función de ello el Tribunal volverá a resolver y dará su fallo dentro de la escala penal prevista, de 8 a 25 años de prisión.