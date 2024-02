Sigue libre el ladrón que robó una docena de veces a una escuela Martes, 20 de febrero de 2024 "Siempre son liberados por que son robos menores". Debe ser solo uno, cuando reiteran tiene que haber un tipo de incremento en la pena. Apelo al sentido común por el bien común y que la Ley no se quede en un garantista.

El subsecretario de Infraestructura escolar del Ministerio de Educación de la provincia, Emilio Breard, brindó detalles sobre los trabajos de mantenimiento de las escuelas de cara al inicio del ciclo lectivo pero puntualizó sobre los constantes hechos delictivos del que fueron blanco varios establecimientos escolares.



Se trata de la Escuela Técnica Ferré, que un tipo robó doce veces la escuela y sigue estando libre. Entonces, ahí es donde creo que hay que aplicar un poco el sentido común y empezar a ver qué se hace con ese tipo de delincuentes que no son de índole tan violenta, pero sí generan un perjuicio muy grave", aseveró Breard. Se trata de la Escuela Técnica "Pedro Ferré", ubicado en la esquina de Vélez Sársfield y Coronel Pringles del barrio Bañado Norte.



"Siempre son liberados por que son robos menores", indicó pero remarcó que: "Robo menor es uno, pero cuando uno reitera tiene que haber un tipo de incremento en la pena. Apelo al sentido común por el bien común y que la Ley no se quede en un garantismo que no tiene sentido. La presa es el Estado mismo, o la misma gente", remarcó al pedir que se revisen este tipo de maneras de actuar ante los ladrones reincidentes.



"La policía y el Ministerio de Educación trabajar para detener a los delincuentes, para reparar las escuelas y reponer los robado. El que es robado es el Gobierno", aseguró.



"La sociedad tiene que tomar una postura en esto y parar con este garantismo de decir que si robó poco no pasa nada", pidió Breard.



"Algunos preguntan porque no ponemos guardias y nosotros tenemos 2 mil escuelas entonces necesitaríamos cuatro guardias por escuela. Serían 8 mil personas que tenemos que contratar. Teniendo en cuenta que la Policía cuenta con 9 mil efectivos tenemos que abocarlos solamente a cuidar las escuelas. No tiene sentido, entonces lo que tiene que cambiar es la actitud de los adolescentes hacia las escuelas", explicó.