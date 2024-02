Las jubilaciones subirán 30% en marzo y se pagará un bono Martes, 20 de febrero de 2024

Lo confirmó el ministro de Economía, Luis Caputo. El aumento que instrumentará ANSES está en línea con la fórmula que estaba vigente. Se sumará un bono, del cuál aún el Gobierno no dio el monto.

En una entrevista televisiva, el funcionario de Javier Milei adelantó que "en marzo va a haber una recomposición aproximadamente del 30% más el bono", tras ser consultado por la dura situación que atraviesan los jubilados.



Caputo, en línea con los dichos previos del Presidente, atribuyó el grave panorama a "la herencia" y señaló: "Recordemos la herencia que tuvimos. Se decía que se le iba a pagar a los jubilados con las Leliq. Las Leliq las multiplicaron por 20 y los jubilados perdieron el 40%. Nosotros ya heredamos eso y desde el día uno dijimos que esta fórmula no funcionaba", apuntó el ministro contra la administración de Alberto Fernández.



"Si seguimos con el juego político de hacer uso de las jubilaciones y todo lo que hemos visto con la ley, más se demora esto. Mientras tanto vamos a darles un bono y tratar de proteger la capacidad de compra", aseguró en diálogo con LN+.



En relación al poder de compra, Caputo defendió el plan de Milei y explicó: "¿Qué más querría yo que sacar tres o seis puntos más de producto y duplicarle las jubilaciones a todos? ¿Cómo hago eso? Imprimo seis puntos más de producto y vamos a una hiperinflación y tenemos la fantasía nominal de que ganas más pero ganás cada vez menos", advirtió el titular de Economía.



Caputo estimó que en febrero estará más cerca del 10% que del 20%. Por otro lado, el ministro se refirió a otro de los temas que más preocupación genera entre los argentinos: la inflación. Luego de cifras alarmantes en los dos primeros meses de gestión (25,5% en diciembre y 20,6% en enero), Caputo estimó que el número bajará considerablemente en febrero y consideró que "va a estar más cerca de 10 que de 20".



"A mí nunca me gusta adelantarme a números pero realmente pienso que este mes va a estar más cerca de 10 que de 20. Me parece que vamos a ver una baja sustancial que es producto del control fiscal y monetario que estamos llevando a cabo", celebró.



En esa línea, aclaró: "Una cosa es la recomposición de precios relativos y otra es la inflación. La parte buena es que si vos sacás el efecto de esta recomposición de precios relativos vas a ver que en realidad la inflación está bajando fuerte".