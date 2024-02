Lanata afirmó que Milei "Hizo el ajuste en base a la gente, no la casta" Martes, 20 de febrero de 2024

El periodista Jorge Lanata analizó que "A la casta no le quitaron mucho, casi nada". La realidad de la actualidad económica y política del país revela que el a juste lo hizo a la gente, que ya no alcanza para comer.

La parte más crítica de su análisis fue respeto al famoso ajuste, que para el periodista, "terminó siendo en base a la gente". "A la casta no le quitaron mucho, casi nada", afirmó molesto. Además, reveló que no ve al presidente como alguien capaz de levantar esta situación socioeconómica.



Jorge Lanata dejó interesantes reflexiones sobre la actualidad económica y política del país. "Yo voté en blanco y no me arrepiento porque estoy harto de que pase siempre lo mismo. No me gustaba ninguno de los dos candidatos, lo más sincero era decir que no a ambos", aseguró.



Remarcó que "el plan de Patricia Bullrich lo entiendo, pero cuando escucho hablar a Javier Milei me parece contradictorio por sus propias declaraciones y económicamente raro. No entiendo por qué habría una reactivación en la Argentina y tampoco entiendo qué pasaría en el medio".



"Entre que cambiamos las leyes y vienen las inversiones, hay un tiempo, y en ese tiempo... ¿Qué pasa con la gente? ¿Qué hacemos con la gente?", insistió el conductor de Periodismo Para Todos.



Cuando le dijeron que Milei había asegurado que la inflación bajaría, el periodista respondió con ironía: "Va ir bajando, pero termina de bajar el día del arquero".



Lanata también embistió al kirchnerismo: "Cuando el kirchnerista no está en el poder, es oposición, incluso contra ellos mismos. Hay una ley para ellos y otra para todos los demás. Lo que quieren hacer es golpear primero".