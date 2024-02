"Las personas están pasando mal entre comer o pagar remedios"

Martes, 20 de febrero de 2024

Alertó que hay productos que, en lo va del año, ya subieron más del 100% y que por ello las ventas en unidades cayeron ostensiblemente.

Ricardo Cáceres, empresario de supermercados analizó el duro presente que atraviesa el sector. Alertó que hay productos que, en lo va del año, ya subieron más del 100% y que por ello las ventas en unidades cayeron ostensiblemente.



En lo que va de 2024, el consumo en general se "planchó" en el país y esto atiende a los altos indicadores de inflación que arrastran los principales productos comerciales, como así también el costo de vida en general. Para el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), en enero, el Indice de Precios al Consumidor fue del 20,6% en el promedio general y del 19,5% en la región Nordeste (Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones).



Teniendo como parámetro ese reporte, en el primer mes del año, las mercaderías básicas y las bebidas sin alcohol tuvieron un encarecimiento del 18,4% en el NEA, esto representó una "desaceleración" en su ritmo inflacionario, ya que en diciembre el alza en ese rubro fue del 31,1%.



Cáceres, quien posee cadenas del rubro en las cuatro capitales de la región. El empresario sostuvo que "en enero se liberó la economía y en algunos productos la remarca implementada por los formadores de precios fue vehemente" y sumó: "Es preocupante, porque hay algunos artículos que se encarecieron más del 100%, tal el caso de los dentífricos y otros productos de higiene personal y perfumería, por citar solo los más notorios".



Salarios vs inflación

Al explayarse en su análisis, puntualizó en que "el encarecimiento general del costo vida, registrado en los últimos meses, no se condice con el avance de los salarios y eso produce que, entendiblemente, las familias consuman lo justo y necesario, tratando hacer rendir su dinero lo más que puedan. Las ventas en unidades cayeron ostensiblemente en el último tiempo", agregó.



De igual modo, Cáceres también se refirió a la fuerte presión que ejerce sobre la economía de los argentinos la liberación del mercado impulsada por el presidente, Javier Milei. Aunque dijo que tiene esperanza que en un par de meses la coyuntura comience a ser más favorable para todos.



"Los que tenemos ya unos cuantos años de trabajo y pasamos varias crisis como la actual, sabemos que los tiempos de los planes económicos no van tan rápido como la necesidad de la gente. No obstante, hay que darle tiempo a este Gobierno, recién va poco más de dos meses de gestión", detalló.



Bajo esa tónica discursiva, el formoseño reflejó que "hay gente que dice: Como o compro remedios"; "como o pago la luz".



