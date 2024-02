En enero la pobreza llegó al 57% en Argentina

Lunes, 19 de febrero de 2024



El porcentaje representa unos 27 millones de personas. En tanto que la indigencia llegó al 15 % de la población, es decir, unos 7 millones. La continuidad de la inflación y recesión, los factores que agravan las cifras.



El Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) informó los datos de la pobreza e indigencia en el país que ascendieron al 57 % y 15 %, respectivamente, y desde dicha institución advirtieron que, de continuar la inflación y recesión económica, los porcentajes podrían continuar creciendo.



Respecto a la cantidad de población afectada, el documento indicó que representa a 7 millones de personas en la indigencia y a 27 millones que son pobres.



El director del Observatorio, Agustín Salvia, advirtió ayer que los niveles de pobreza en el país podrían incrementarse este mes de persistir en alza la inflación y si se profundiza la recesión económica.



"La pobreza estructural en la Argentina no es nueva y es de esperar que se agrave, como también que febrero sea más complicado" que los últimos meses, expresó en declaraciones al canal Todo Noticias (TN).



Insistió en que "la situación es complicada y grave. No es un fenómeno nuevo, sino que es un problema que se viene acumulando", explicó Salvia acerca del resultado de la medición. Las estadísticas de pobreza e indigencia representaron, dijo Salvia, un crecimiento en comparación con las relevadas en diciembre de 2023, que se encontraban en el 14 % y 49 %, respectivamente.



La medición del Observatorio de la UCA destacó que la pobreza se encuentra en el nivel más alto de los últimos 22 años: en 2002 había alcanzado el 54 %.



Salvia señaló que el incremento de ambas variables sociales es producto de un "proceso constante de inflación, el inicio de una recesión económica y sin ajustes salariales importantes".



"Nuevas clases medias que cayeron en la pobreza", mencionó Salvia, quien, sin embargo, destacó que "en los últimos 20 años" se mantuvo firme la estadística de que el 30 % de los argentinos es pobre.



Ese porcentaje, opinó, "será muy difícil" que se reduzca en el corto tiempo, aunque estimó que una cifra similar sí pueda "bajar más rápido" si la inflación se sitúa en un dígito y se logra "estabilidad macroeconómica, desarrollo e inversiones productivas".



El Observatorio explicó en el informe: "Para ponderar el agravamiento de la situación social se realizaron dos ejercicios de simulación en función de los ajustes aplicados a los microdatos de la EDSA (Encuesta de la Deuda Social Argentina) del tercer trimestre de 2023″.



En el reporte indicaron al respecto: "El primero recalcula el nivel de indigencia y pobreza en la situación de incremento de canastas y actualización de ingresos laborales y no laborales de diciembre de 2023. El segundo de los ejercicios reproduce la situación de costos de canastas y los ingresos laborales y no laborales de los hogares de enero de 2024".



Milei

Tras conocerse los datos el sábado, el presidente realizó publicaciones a través de X. "La verdadera herencia del modelo de la casta: 6 de cada 10 argentinos son pobres. La destrucción de los últimos cien años no tiene paragón en la historia de Occidente", señaló.



A lo que añadió: "Los políticos tienen que entender que la gente votó un cambio y que nosotros vamos a dar la vida para llevarlo adelante".



Aseguró: "no vinimos a jugar al juego mediocre de la política. Vinimos a cambiar el país"