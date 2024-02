"Un 70% de los hijos no recibe adecuadamente por parte de sus obligados lo necesario para vivir" Lunes, 19 de febrero de 2024 Tristemente son muchísimos los niños que no alcanzan a satisfacer sus necesidades básicas y "cuyos padres en muchos casos lo pueden hacer y sin embargo no lo hacen", declaró la Juez de la Niñez.

Esta "noticia no nos pone contentos porque en realidad hay mucha cuota alimentaria incumplida. Tristemente son muchísimos los niños que no alcanzan a satisfacer sus necesidades básicas y cuyos padres en muchos casos lo pueden hacer y sin embargo no lo hacen", remarcó. Y agregó "tenemos que buscar, en ese sentido, conocer el caso lo mejor posible y tratar de que esa medida judicial y esa orden se cumpla".



"La verdad es que hay cada vez más padres incumplidores o cumplidores de manera parcial. La obligación alimentaria, la cuota alimentaria como la conocemos, es una deuda muy grande, no solo de los padres sino socialmente. Es una cosa que no nos asusta tanto y, sin embargo, yo me atrevo a decir que un 70% de los hijos no recibe adecuadamente por parte de sus obligados lo necesario para vivir. Y esto va cada vez en aumento, ¿no? Porque la situación actual, la situación que atravesamos, las realidades son cada vez más difíciles. Van dificultándose y todo consigue para que los niños no vean satisfechas sus necesidades, a veces esenciales, a veces mínimas", sentenció la jueza de Familia, Niñez y Adolescencia N°4, doctora Carolina Macarrein.