Una familia necesitó casi 600 mil pesos para no ser pobre Jueves, 15 de febrero de 2024 Una pareja con dos hijos necesito percibir ingresos por $ 596.823 para no ubicarse por debajo de la línea de la pobreza, ya que el costo de la Canasta Básica Total (CBT), que además de comida incluye otros rubros como indumentaria y transporte, subió en 20,4% en enero, según informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

El Costo de la Canasta Básica Alimentaria subió 18,6% durante el primer mes del año, informó el Indec. Una familia tipo necesitó percibir ingresos por $ 285.661 para no caer en situación de indigencia.



En tanto, el costo de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) subió 18,6% en el mismo mes, por lo que una familia tipo necesitó $ 285.561 para no caer en situación de indigencia.



El Indec informó además que el Índice de Precios al Consumidor subió durante enero 20,6%, por debajo del 25,5% de diciembre.



De esta forma, la CBA acumuló un incremento de 296,4% en los últimos 12 meses; mientras que la CBT ascendió 263,9% en el mismo período.



Durante el primer mes del año, el rubro Alimentos y Bebidas aumentó 20,4%, en línea con el nivel de inflación minorista.



La semana pasada, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, firmó convenios por 20.000 millones de pesos para la compra de 5 millones de unidades de alimentos con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) en el marco de la ampliación del Programa de Abordaje Comunitario.



Estos convenios asegurarán que los procesos de compra se realicen bajo estándares de transparencia y rendición de cuentas, mejorando significativamente la eficacia y la integridad en la distribución de alimentos a los sectores más vulnerables de la sociedad.



Además, permitirá adoptar criterios basados en especificaciones técnicas y nutricionales, en lugar de marcas comerciales y promoverá la participación de una amplia gama de proveedores, desde grandes empresas hasta pequeños productores locales, destacó el comunicado oficial.



El Indec tiene previsto informar el 27 de marzo el Índice de Pobreza e Indigencia del segundo semestre del 2023, año que terminó con una inflación del 211,4%, contra un índice de Salarios que subió 152,7%, según cifras del Indec.