Milei otorgó permisos para aumentar el precio de la Yerba Miércoles, 14 de febrero de 2024 El Gobierno Nacional comunicó al sector que el DNU 70/23 que desreguló el sector y le quitó potestades al INYM para fijar el precio de la hoja verde y la yerba canchada aún no está vigente.

El Secretario de Desarrollo Productivo de la Nación, Juan Pazo se reunió en Posadas con directores del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym) y les dijo que en la Argentina aún rige la regulación en la yerba mate y deben reunirse para fijar precios oficiales para abril-septiembre.



En el medio de la incertidumbre por la desregulación de los precios Pazo, durante la reunión con productores yerbateros y directores del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym) les informó que Daniel Notta, elegido por el secretario de Agricultura, Fernando Vilella, para presidir el organismo, no está confirmado aún y sugirió que se optaría por designar a una persona que cuente con más consenso de los productores chicos.



Pero además, sorprendió a todos al afirmar que el DNU 70/23 que desreguló el sector y le quitó potestades al INYM de fijar el precio de la hoja verde y la yerba canchada (materia prima yerbatera) dos veces al año, aún no está vigente hasta que no se reglamente.



El funcionario del Ministerio de Economía les dijo a los productores que en la Argentina aún rige la regulación en la yerba mate y deben reunirse para fijar precios oficiales y en caso de no llegar a un acuerdo, como pasa más de la mitad de las veces -se necesita el voto unánime de los 12 directores-, entonces será Agricultura la que laude el valor oficial para abril-septiembre.



El Inym convocó a una reunión de directorio para el próximo jueves. Normalmente se realizan tres o cuatro reuniones a lo largo de varias semanas hasta que se vota y, si no se llega a un consenso, la decisión la toma Agricultura de la Nación. Los productores pensaban que este mecanismo estaba caído por el DNU, pero Pazo lo ratificó.



El funcionario también sugirió que la desregulación yerbatera que fijó el DNU está sujeta a cambios que atiendan los reclamos de todos los eslabones de la cadena. Además, les recordó que aún debe ser ratificada por el Congreso.



“Todo el sector de la producción está muy preocupado porque el nombramiento de Notta, sería muy parcial porque está relacionado a unas de las industrias yerbateras más importantes de Misiones y Corrientes”, había señalado la semana pasada en el programa Hoja de Ruta de El Litoral Radio, Héctor Dingler, miembro de la Cooperativa Yerbatera 2 de mayo de Misiones.



Además dijo que “la verdad que debería ser una persona que sea neutra a toda actividad industrial y que pueda defender los intereses de los pequeños productores”.



Dingler comentó que en Misiones el 80% de la producción yerbatera está en manos de los pequeños productores, “somos más de 10 mil que no superan las 50 hectáreas de yerba”, agregó.



“Los pequeños productores necesitan que Inym sea el indicador de precios y costos para que salga un precio razonable para que la actividad sea rentable para las pymes”, sostuvo.



En cuanto al precio, expresó que la hoja verde vale $300y la canchada $1000, “es poco por la gran inflación en la que vivimos”, señaló.



Cabe remarcar que en las últimas semanas, los pequeños productores yerbateros empezaron a realizar asambleas y tractores para pedir que se pague $505 por kilo de hoja verde. Los productores explicaron que los $230 pesos que cobraban no cubrían los costos, por lo que tras la reunión comenzaron a subir los precios entre 300 y 350 pesos.



La cosecha gruesa de yerba comenzará el 1° de abril y los productores buscan que los valores durante febrero, cuando se realiza la zafriña o una cosecha de verano menor (en febrero se cosecha un 10% de lo que se produce en meses fuertes como abril, mayo o junio) no queden tan atrasados respecto de la inflación.