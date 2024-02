Cristina Kirchner publicó un documento de 33 páginas Miércoles, 14 de febrero de 2024 La ex Presidenta se refirió por primera vez públicamente al Gobierno libertario. Criticó a Luis Caputo, puso el foco en el endeudamiento en dólares y advirtió por las fuerzas políticas "que no pudieron terminar sus mandatos".

La ex presidenta Cristina Kirchner se refirió por primera vez desde el cambio de Gobierno a Javier Milei en un extenso documento de 33 páginas que difundió este miércoles a través de redes sociales.





"En el día de San Valentín y, como siempre, enamorada de la Patria, comparto con ustedes el documento de trabajo ‘Argentina en su tercera crisis de deuda. Cuadro de situación’. Va con cita de Juan Bautista Alberdi", posteó en X (Twitter).



Cristina Fernández de Kirchner aborda lo que califica como la "tercera crisis de deuda" que enfrenta Argentina, incubada durante el gobierno de Mauricio Macri y agravada por el retorno del FMI al país con un préstamo de "condiciones inéditas".



En ese contexto, la ex mandataria rechaza la teoría económica -esgrimida por el presidente Milei, entre otros- que la inflación es generada por el déficit fiscal. Lo explica así: "A diferencia de lo que se afirma habitualmente, en cuanto a que el principal problema de la economía argentina es el déficit fiscal y la principal causa de la inflación, la emisión monetaria necesaria para cubrirlo; nosotros sostenemos que la inflación en Argentina se dispara ante la escasez de dólares y que el endeudamiento compulsivo en dicha moneda no hace más que agravar dicha escasez al profundizar la ya conocida y estructural restricción externa de nuestra economía bimonetaria".





El extenso análisis de Fernández de Kirchner expone cómo -a su entender- las políticas neoliberales y el endeudamiento externo han devastado la economía argentina a lo largo de las décadas, y cómo la gestión actual, encabezada por Milei podría estar acelerando este proceso hacia "un desenlace potencialmente calamitoso".



Según Fernández de Kirchner, la deuda externa de Argentina, lejos de ser un instrumento de desarrollo, se ha convertido en un ciclo de "veneno" para su economía bimonetaria, especialmente bajo la gestión de Macri. Al mismo tiempo, el análisis critica abiertamente al presidente Javier Milei y al ministro de Economía Luis Caputo, sosteniendo que repiten políticas fracasadas del pasado, lo cual contradice el principio bajo el cual Milei obtuvo apoyo popular. La ex-presidenta sostiene: "¿cuál es la lógica de repetir como Ministro de Economía a Luis Caputo? ¿Por qué ahora va a hacer bien las cosas si, en su momento, lo tuvieron que echar por haber fracasado?"



El documento también indica que los gobiernos peronistas han demostrado una administración responsable de la deuda y han promovido un modelo de desarrollo basado en la industrialización, con alta participación de los trabajadores en el PBI, alcanzando un nivel superior al 50%. Contrariamente, las experiencias neoliberales han generado aumento de pobreza y desigualdad, sin ofrecer un verdadero plan de negocios más que para unos pocos seleccionados. "Cada ciclo neoliberal terminó cristalizando una formidable transferencia de ingresos de todos los argentinos a los grupos más concentrados de la economía", argumenta Fernández de Kirchner.



En cuanto a los argumentos presentados por Milei, quien aboga por la dolarización como solución a los problemas económicos de Argentina, Fernández de Kirchner advierte que esto significaría perder la posibilidad de desarrollo del país con inclusión social. Hace un llamado a reflexionar sobre la importancia del Estado en el desarrollo nacional, citando el ejemplo de Israel, un país al cual Milei admira pero cuya estrategia económica contradice las políticas que propone.



Adicionalmente, la expresidenta promueve la discusión de la eficiencia estatal y aboga por un sistema tributario simplificado y progresivo, criticando el caso de evasión por parte de la cerealera Vicentin. Asimismo, propone una revisión del sistema de salud y una actualización del régimen laboral ante las nuevas realidades tecnológicas y post-pandemia.



En resumen, Cristina Fernández de Kirchner ofrece un profundo análisis de la situación económica y política de Argentina, resaltando los errores del pasado y alertando sobre los peligros de seguir políticas que ya han demostrado ser desastrosas. Hace un llamado al respeto y la colaboración entre los distintos poderes del estado para enfrentar los desafíos actuales y futuros, enfatizando la importancia de la gestión responsable de la economía y el rol del Estado en el desarrollo sustentable e inclusivo del país.