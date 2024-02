Últimos días para sumarse de una nueva edición de ArteCo

Sábado, 10 de febrero de 2024

Galerías de arte, colectivo de artistas y artistas individuales tienen tiempo hasta el 18 de febrero para inscribirse y formar parte de la sexta edición de ArteCo, Feria de Arte Contemporánea de Corrientes. Organizado por el Gobierno de Corrientes.



Se desarrollará a través del Instituto de Cultura desde el 23 al 26 de mayo en la ex Usina Eléctrica (ubicada por calle Edison).



Los interesados en sumarse, pueden encontrar las bases y condiciones, y los formularios de inscripción en el perfil de instagram de ArteCo y en la página oficial de la feria: www.corrientesarteco.com



Este evento tiene como misión dar visibilidad a la escena artística visual de Corrientes mediante la vinculación entre artistas, galeristas, coleccionistas, curadores, gestores, creadores, productores, público y otros agentes del sector, pertenecientes tanto al territorio nacional, como a países limítrofes.



Con esto se busca propiciar la creatividad, la producción, la experimentación, la divulgación y la comercialización de bienes simbólicos culturales en general, y de las artes visuales en particular.



La feria cuenta con tres categorías para postularse:



Galerías de arte: emprendimientos privados con fines de comercialización de obras de arte, que cuenten o no con un espacio físico. Los mismos deben contar con la participación de al menos un artista de la región del NEA, entendiendo como Nordeste Argentino a las provincias de Corrientes, Chaco, Formosa, Misiones, Santa Fe y Entre Ríos.



Colectivos de artistas: agrupaciones de dos o más personas conformadas para la realización de actividades vinculadas con la práctica del arte contemporáneo, que cuenten o no con un espacio físico. Los mismos deben contar con la participación de al menos un artista de la región del NEA.



Artistas individuales: personas físicas que realicen de manera frecuente y profesional obras de arte contemporáneo y en este caso, apliquen a la feria para exponer sus obras de manera individual. Los mismos deben ser oriundos de la Corrientes o contar con un mínimo de cinco (5) años de residencia en la provincia.



En esta 6ta edición de ArteCo se busca promover el encuentro entre artistas, galeristas, gestores culturales y el público, consolidando así un espacio vital para el arte contemporáneo de la región y generar alianzas estratégicas para fomentar la compra y la producción arte local.