Servicios municipales por el fin de semana largo de carnaval Sábado, 10 de febrero de 2024 La recolección de residuos será normal tanto el lunes 12 como el martes 13 de febrero. ACOR, el Centro Emisor de Licencias (CEL) y la Caja Municipal de Préstamos no atenderán al público ambos días. Habrá guardia en el Tribunal de Faltas y Defunciones

La Municipalidad de la ciudad de Corrientes informa acerca del funcionamiento de los servicios durante el fin de semana largo por los feriados de carnaval de los días lunes 12 y martes 13 de febrero.



Desde la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable se informó que el servicio de recolección de residuos será normal ambos días en los lugares y horarios habituales.



También funcionará normalmente la recolección diferenciada de residuos y estarán habilitados los Puntos Verdes dispuestos en distintos espacios públicos de la ciudad.



La Dirección General de Defunciones, ubicada en calle 25 de Mayo 1132, funcionará con guardia de personal todo el fin de semana largo, en el horario de 7 a 19 para inhumaciones, introducción de cenizas y traslados de carácter urgente; mientras que los cementerios San Juan Bautista, del barrio Virgen de los Dolores, y San Isidro Labrador, de Laguna Brava, abrirán sus puertas de 7 a 19 para visitas e inhumaciones.



El Tribunal de Faltas Municipal, ubicado en avenida Artigas al 1100, atenderá el lunes y martes de 8 a 16 para trámites urgentes, exclusivamente para el caso de secuestros de vehículos.



Por su parte, la Subsecretaría de Turismo informó que los Centros de Informes funcionarán de acuerdo al siguiente esquema: lunes y martes, en plaza Vera, de 7 a 22; mientras que el de la terminal de colectivos hará lo propio de 8 a 20 y el ubicado en 25 de mayo 730 de 7 a 21.30.



Como es habitual durante los feriados, habrá actividad laboral con guardias en las áreas de Tránsito, Transporte, Guardia Urbana, barrido de calles. Las demás dependencias administrativas municipales estarán cerradas tanto el lunes 12 como el martes 13 de febrero.



FERIAS Y MERCADOS



Las Ferias de la Ciudad funcionarán normalmente. El lunes en la plazoleta República del Perú en el barrio Mil Viviendas y en la plazoleta Evita en el Berón de Astrada. En tanto que el martes en la plaza Torrent; todas en el horario de 8 a 13.



En simultáneo, otro grupo de feriantes se instalarán lunes y martes, de 10 a 20, en el Paseo Arazaty. Como siempre con sus habituales ofertas de plantas ornamentales, gastronomía, artesanías y manualidades.



El Mercado de Abasto funcionará ambos días de 7 a 13.30; mientras que el Paseo de Compras ubicados en El Piso, zona Norte (barrio San Gerónimo) y Ex vías, atenderán normalmente, de 8 a 21.



El Mercado de Productos Frescos no atenderá el lunes, mientras que el martes abrirá de 7 a 13.



SIN ATENCIÓN



La Agencia Correntina de Recaudación (ACOR) no abrirá sus puertas para atención al público en su sede de avenida La Paz al 2400 ambos días. Tampoco lo hará la Caja Municipal de Préstamos. Lo mismo ocurrirá con el Centro Emisor de Licencias (CEL) de conducir y las Salas de Atención Primaria de la Salud (SAPS). Además no habrá ambos días el cobro de estacionamiento medido.