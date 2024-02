El Gobierno de Milei cortó la asistencia a personas con cáncer

Viernes, 9 de febrero de 2024

Esta semana, el Gobierno cortó la asistencia a pacientes con cáncer, enfermedades crónicas y autoinmunes, al interrumpir las tareas que llevaba a cabo la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (Dadse).



La determinación la tomó Pablo de la Torre, el secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, del ministerio de Capital Humano a cargo de Sandra Pettovello. Si bien la Dadse reabrió sus puertas, por una protesta sindical, todavía no se sabe qué pasará en el futuro con las personas que están recibiendo los tratamientos para las mencionadas enfermedades.



"La Dadse permanecerá momentáneamente cerrada por readecuación en los sistemas y procedimientos", remarcaron en un escueto comunicado. De esta manera, desde la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN), solicitaron “que las autoridades restituyan las prestaciones esenciales para la vida de niños y personas vulneradas en su derecho a la salud; mantener las condiciones de trabajo para desarrollar las tareas e información clara para los trabajadores”.



Débora Bosco, presidenta de la Fundación Solidaridad Cáncer Argentina, se refirió a esta situación y aseveró que el lunes se encontramos con esta noticia. “A raíz de eso nos llamaron muchísimas familias angustiadas por el cierre de la Dadse, ya que muchos dependen del tratamiento que provee. Como todos sabemos, el cáncer es una enfermedad que no puede esperar. Deseamos que vuelva a funcionar. Esta enfermedad es apolítica, le puede tocar a cualquiera. Cuando vas en busca del tratamiento, no te preguntan a quién votaste”, subrayó.



Finalmente, cabe resaltar que los pacientes se encuentran a la deriva y no saben cómo van a continuar con su tratamiento, que suele ser muy caro. La resolución oficial del ministerio no esclarece mucho, ya que, remarca que la va a continuar sin funcionar “hasta que se revisen los circuitos administrativos que garanticen la transparencia, igualdad y legalidad en la gestión de las acciones de dicha dirección”.