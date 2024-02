“Existe una discriminación sobre el interior del país”

Viernes, 9 de febrero de 2024

El Presidente de La Nación, demuestra casi un racismo contra la gente que habita en las provincias. Le quita todo lo que les corresponde, desde parte del tesoro, subsidios, mientras que el AMBA obtiene beneficios de la Nación.

“Cada gobernador deberá pagar los sueldos con la plata que tiene en sus provincias”, advirtieron en una importante oficina de la Casa Rosada. El pase de facturas recién empezó.



Quienes conocen al Presidente advierten que la intención es lograr una cohesión interna en el equipo político y que por eso no está descartada la salida de los funcionarios cercanos a los gobernadores. Buscan un crecimiento en la pureza de los perfiles políticos del Gabinete. En esa idea que sobrevuela la Casa Rosada hay tres nombres que siguen firmes pese al revés en la Cámara baja. Se trata del ministro del Interior, Guillermo Francos; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el presidente de la bancada oficialista, Oscar Zago. Por ahora, todos tienen el respaldo de Milei.



En el seno del gobierno nacional existen algunas contradicciones sobre temas puntuales que marcan la agenda política de cada día. Un caso de ejemplo es el del futuro de la Ley Ómnibus. Milei dijo desde Israel que prefería no aprobar la ley antes de que salga desguazada. En Balcarce 50 dieron el proyecto por muerto y el titular del bloque de diputados de La Libertad Avanza señaló que se evaluaba enviar el proyecto por partes.



Es extraño que haya una disociación de ese estilo teniendo en cuenta que el miércoles por la tarde hubo una reunión entre Guillermo Francos, Nicolás Posse, Martín Menem y Santiago Caputo donde se hizo un análisis de los pormenores del fracaso legislativo. Es decir, en esa mesa quedó en claro cómo continuar aunque no se lo expresara en público. Inconsistencias de un armado endeble que intenta avanzar con una reforma ambiciosa.



Algo similar ocurrió con el proyecto de ley para derogar la ley del aborto. La diputada nacional de La Libertad Avanza Rocío Bonacci fue la que tuvo la iniciativa pero desde el Poder Ejecutivo la desacreditaron. “No está en la agenda del Presidente”, sentenció Adorni. Importantes funcionarios del Gobierno coincidieron en remarcar que “no era el momento” para avanzar con ese tema, teniendo en cuenta el nivel de conflictividad que existe en el Congreso y que la diputada “se cortó sola”.



No hay una línea política clara que cohesione a las diferentes terminales del oficialismo. Queda a la vista todos los días. Mientras tanto, Milei avanza sin pausa y con furia contra los gobernadores. Los nuevos enemigos públicos. Con los que deberá gobernar por cuatro años y los que ya le pidieron que no incite a la violencia con sus expresiones en las redes sociales.



El Presidente es protagonista de un inicio de gestión traumático. El Gobierno en su conjunto. En la oposición esperan que logre un equilibrio y reduzca su nivel de confrontación. En el corazón de la Casa Rosada descartan esa opción y advierten sobre la construcción de una nueva grieta. De un lado el Jefe de Estado, su gobierno y el PRO. Del otro lado, el resto. Ellos y nosotros. Una vez más.