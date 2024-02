Juicio a seis policías por la muerte de Lautaro Rosé

Jueves, 8 de febrero de 2024



Josefina González Cabañas Jueza de Instrucción N°3 – Juzgado de Garantías – elevó hoy a juicio a 6 procesados policiales del Grupo de Intervenciones Rápidas (G.I.R) por los delitos de "Abandono de persona agravado por muerte".



La juez de Instrucción N°3 – hoy de Garantías – doctora Josefina González Cabañas, elevó hoy al Tribunal Oral Penal N°1 la causa donde se investigan los sucesos que desencadenaron en la muerte de Lautaro Rosé, el joven de 18 años que en noviembre de 2021 murió ahogado en el río Paraná.



El TOP N°1 deberá fijar fecha del debate oral y público para juzgar el accionar de seis funcionarios judiciales. Cinco, están imputados por los delitos de "Abandono de persona agravado por el resultado muerte; severidades e incumplimiento de los deberes de funcionario público y uno por el delito de "Incumplimiento de los deberes de funcionario público".



Los efectivos policiales que serán juzgados por este hecho, se encuentran excarcelados, habiendo estado detenidos preventivamente por más de un año y afrontarán el juicio oral en libertad.



Los procesados



Carlos Alfredo Prieto, Juan Daniel Aveiro, Sergio Iván Barberan Robledo, Omar Guillermo Aguirre y Maximiliano Leonel Romero, serán juzgados por "Abandono de persona agravado por el resultado muerte; severidades e incumplimiento de los deberes de funcionario público". Éstos están previstos y penados en los artículos 106 tercer párrafo en función del primer párrafo; 144 bis inciso 3° y 248 respectivamente, todos del Código Penal Argentino.



El delito de abandono de persona agravado por el resultado de muerte prevé una pena de 5 a 15 años de prisión.



El delito de Severidades prevé una pena de 1 a 5 años y el de Incumplimiento de los deberes una pena de 1 a 2 años de prisión.



Por su parte, Vicente Manuel Pruyas Suares será juzgado por el ilícito de Incumplimiento de los Deberes de Funcionario Público.



Los hechos



La víctima fatal, Lautaro Rosé de 18 años y sus amigos habían ido a la costanera el domingo 7 de noviembre de 2021. Luego de la medianoche varios móviles policiales acudieron a la zona por un llamado al 911 por incidentes a partir de una pelea en Costanera y Edison, y más tarde por otro episodio, un presunto ataque a un patrullero, en la avenida 3 de Abril debajo del puente Belgrano.



Las imágenes de las cámaras y los testimonios coinciden en que los policías hicieron un giro en U y a partir de ese momento iniciaron la persecución al grupo en el que se encontraba Lautaro, que corrió en dirección a la orilla del río.



Al llegar al club Boca Unidos no tenían opción más que subir hacia el encuentro de los uniformados o intentar escapar hacia el agua.



Según los investigadores, se habrían quitado las zapatillas, y esto concuerda con el hallazgo del calzado deportivo de color negro de Lautaro por parte de su hermano, sobre unas rocas. En el lugar fueron secuestrados cartuchos percutidos de escopeta, balas de goma, así como uno de calibre 38.



El adolescente que acompañaba a Lautaro logró salir del agua, a pesar de que en ese momento le estaban disparando.



Según su relato, corroborado por los informes médicos, fue golpeado a patadas en las piernas y en el tórax, y luego fue esposado.



Se consideró probado que la detención del joven se hizo sin registro alguno, y más grave aún, que los pedidos de auxilio de Lautaro desde el agua fueron desoídos por los policías que a esa hora exacta estaban en ese sector preciso de la orilla. También está acreditado que los policías amenazaron al joven menor de edad para que no dijera nada de lo ocurrido.



Desesperación, golpes y pedido de auxilio



La magistrada, al resolver el procesamiento tuvo por acreditado que cinco funcionarios policiales fueron quienes en circunstancias que Lautaro y su amigo se encontraban en orillas del río Paraná en inmediaciones del club Boca Unidos les dispararon con armas antitumulto. Provocaron que ambos se arrojaran al río, mientras Lautaro gritaba que no sabía nadar, el otro adolescente logró salir del agua, donde fue abordado por ésos funcionarios quienes le propinaron golpes por todo el cuerpo, esposándolo y amenazando al mismo para que no contara nada de lo sucedido.



En tanto que hicieron caso omiso a los gritos de auxilio de Lautaro quien desapareció de las aguas, y fue hallado ahogado días más tarde en cercanías del lugar. Estos funcionarios tampoco dejaron registro alguno de lo sucedido aquella noche incumpliendo con los deberes inherentes a su cargo.



Primera etapa de la investigación



Cabe recordar que en un primer momento de la investigación 11 funcionarios policiales fueron acusados por el Ministerio Publico de participar de la persecución a un grupo de jóvenes en la costanera de Corrientes que desencadenara la posterior muerte de Lautaro, los policías fueron acusados por el fiscal Gustavo Robineau por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, apremios ilegales, amenazas y abandono de persona agravado seguido de muerte.



En ese grupo se encuentran los 5 efectivos quienes la madrugada del lunes 8 ignoraron el pedido de ayuda de Lautaro Rosé, de 18 años, que se había arrojado al río Paraná para escapar de las balas que ellos dispararon. los hechos que derivaron en la muerte de Rosé fueron reconstruídos en base a testimonios, imágenes de cámaras de seguridad y la geolocalización de los patrulleros, entre otras pruebas.