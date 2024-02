Cayó 9 puntos la imagen de Milei

Jueves, 8 de febrero de 2024



El Presidente de La Nación, Javier Milei demostró la falta de un dictamen claro, mantiene en incertidumbre a diferentes sectores de trabajadores. Hay gran desconocimiento sobre la función pública, la acividad Legislativa y política.



El analista político, Roberto Bacman, explicó respecto a la Ley Ómnibus que los Gobernadores trataron de mantener una negociación. “Había situaciones muy complejas, no había dictamen claro, esto explicó lo que pasó ayer: "Frente a una posible derrota legislativa prefirieron retirar la ley. Yo creo que también juega mucho el desconocimiento, el poco antecedente en la función pública, el poco antecedente legislativo”.



Pichetto que es un hombre que tiene 30 años de congresos sobre sus espaldas les dijo bajen un poquito, sean más flexibles, esto se puede arreglar y ellos recurrieron al artículo 155 sin leerlo bien, porque después se dieron cuenta que anularon todo”, explicó.



“Ahora tienen dos caminos: Seguir, volver a comisión y que vuelva de nuevo a diputados o esperar directamente a la apertura de las sesiones ordinarias, que están faltando 24 días para terminar el mes, no sé si van a llegar”, dijo y cuestionó el “ataque de furia” que tuvo Javier Milei luego de que cayera el proyecto.



“Él tiene un error conceptual político, él cree tiene el derecho a hacer todo esto porque ganó con el 55% y no es así porque la democracia argentina es una democracia presidencialista, pero también parlamentarista y tiene un aspecto muy importante el Parlamento ¿qué significa esto? que Milei obtuvo solamente el 30% de los votos”, explicó.



“Como viene la mano por el momento no veo un Milei negociador y si no tiene flexibilidad se va a poner compleja la cosa en Argentina”, cerró diciendo.