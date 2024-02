Milei: "Sabotearon la Ley porque cayó el 98% de las partidas a las provincias" Jueves, 8 de febrero de 2024 El Presidente afirmó no estar interesado en seguir tratando la ley porque "la casta quedó en evidencia". Indicó que "fue saboteado el proyecto porque las partidas discrecionales a las provincias cayeron un 98% que explica la traición de Gobernadores El presidente Javier Milei aseguró este miércoles que no está interesado en que "se siga tratando" la ley de Bases en el Congreso porque "la casta quedó en evidencia" y afirmó que el proyecto "fue saboteado" porque "las partidas discrecionales a las provincias cayeron en un 98%".



En declaraciones al portal periodístico de TN, el jefe de Estado opinó sobre el revés legislativo que devolvió a comisión de la Ley de Bases: "El motivo por el cual ayer (por el martes) fue saboteado el proyecto es porque las partidas discrecionales a las provincias cayeron en un 98%, lo cual explica la traición de los gobernadores, que te dicen que quieren el cambio siempre y cuando lo suyo no se toque".



"Los que votan en contra de estas reformas se llenan la boca hablando de los pobres y de la ayuda a los pobres, por eso digo que los progresistas de izquierda hablan tanto de los pobres que lo único que hacen es multiplicarlos", apuntó Milei.



Al ser consultado por el programa económico, el mandatario indicó: "El programa económico no está en riesgo, por lo que la ley, al solo impactar en el largo plazo, podemos seguir sin drama".



En esta misma línea, en un encuentro con empresarios que se desarrolló en el marco de su visita a Israel, criticó abiertamente y calificó de "lobos disfrazados de corderos" a los diputados que, al no aprobar la ley Bases, "traicionaron" el "cambio" que se votó en las elecciones.



"Ayer (por el martes) en la sesión de la Cámara de Diputados, la casta política -como llamamos a ese conjunto de delincuentes que quieren una Argentina peor porque no están dispuestos a ceder privilegios- empezó a descuartizar nuestra ley de Bases para poder sostener sus distintos mecanismos por los cuales le roban a los argentinos. En ese sentido, di la orden de levantar el proyecto", afirmó.