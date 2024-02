El Gobierno nombró uno por uno a los diputados que votaron en contra de la Ley Ómnibus

Miércoles, 7 de febrero de 2024

El listado apunta contra los parlamentarios que pertenecen a la denominada oposición dialoguista. Además, se los cuestionó por cometer una "traición a sus votantes" dado que "le dieron la espalda" a la promesa de una "Argentina distinta"



Si bien el pasado viernes 2 de febrero la Ley Ómnibus fue aprobada en general, se continuó con el tratamiento de cada artículo de su contenido. En ese marco, este martes y frente a la falta de votos en artículos clave, se produjo un cuarto intermedio y luego, el oficialismo levantó la sesión con aprobación de la mayoría en el recinto. Por tal motivo, el proyecto fue devuelto a las comisiones de tratamiento parlamentario. Frente a dicha situación, el Gobierno Nacional no tardó en expresar su malestar contra aquellos diputados que votaron en contra de la ley.





El inicio de la sesión para el tratamiento de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos había iniciado de manera favorable para La Libertad Avanza, dado que se logró la aprobación de los primeros seis artículos. Es decir, los apartados que hablan de la situación de emergencia y las facultades delegadas para el presidente de la Nación.





Sin embargo, el Gobierno no consiguió los votos para el artículo referido a las reformas del Estado y a partir de allí comenzó el declive de la sesión. Antes de que el debate se centre en las privatizaciones de empresas estatales, la Cámara de Diputados pasó a un cuarto intermedio que se prolongó por una hora.





En ese periodo, el diputado Miguel Ángel Pichetto solicitó una reunión de los jefes de bloque con Martín Menem y al regresar al recinto, el oficialismo levantó la sesión por la falta de acuerdo en el capítulo vinculado a las privatizaciones.





Ante la falta de acuerdo, los representantes del Ejecutivo apuntaron contra los gobernadores de las provincias cuyos legisladores debían de acompañar con su voto la ley. De inmediato las repercusiones surgieron desde distintos ámbitos, pero fue pasada la medianoche que desde la Casa Rosada expresaron su malestar contra los bloques que votaron en contra de la Ley Ómnibus.





A través de la red social X, el perfil "Oficina del Presidente" expresó su agradecimiento por el compromiso legislativo al bloque "Frente PRO, encabezado por Cristian Ritondo, del diputado Miguel Ángel Pichetto, y del sector de la UCR que acompañó el proyecto, así como a todos los diputados que este martes votaron a favor en particular de la "Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos".



El propio presidente Milei, en la mañana israelí, acompañó la publicación realizada en la Oficina del Presidente con un duro mensaje contra los parlamentarios: "Aquí está la lista de los leales y los traidores que usaron el discurso del cambio para poder rapiñar una banca". Y cerró: "Pasen y vean a los enemigos de una mejor Argentina".





Pese a dicho acompañamiento, el Gobierno Nacional apuntó contra los sectores de la oposición al considerar que se trató de una "traición a sus votantes por parte de todos los bloques que le dieron la espalda a sus promesas de campaña por una Argentina distinta".



"El pueblo jamás olvidará los nombres de aquellos que, pudiendo facilitar las reformas que fueron elegidas por el 56% de los argentinos, decidieron seguir haciéndole el juego a la casta", cuestionaron.



Antes de mencionar a quienes votaron en contra de la Ley Ómnibus, el Gobierno Nacional detalló quienes "votaron en favor del pueblo". Por tal motivo, se hizo mención a los diputados Ritondo(PRO), Arabia(PRO), Ardohain(PRO), Avico(PRO), Bachey(PRO), Baldassi(PRO), Besana(PRO), Bianchetti(PRO), Bongiovanni(PRO), Brambilla(PRO), Capozzi(PRO), De Sensi(PRO), Fernandez Molero(PRO), Figueroa Casas(PRO), Finocchiaro(PRO), Giudici(PRO), Gonzalez(PRO), Iglesias(PRO), Laspina(PRO), Lombardi(PRO), Lospennato(PRO). Maquieyra(PRO), Milman(PRO), Nuñez(PRO), Quiroz(PRO) y Razzini(PRO).



Además, se sumó a los diputados: Ajmechet(PRO), Rodriguez Machado(PRO), Romero(PRO), Santilli(PRO), Sotolano(PRO), Stefani(PRO), Tortoriello(PRO), Vasquez(PRO), Vidal(PRO), Yeza(PRO), Almiron(LLA), Ansaloni(LLA), Arancibia Rodriguez(LLA), Araujo(LLA), Arrieta(LLA), Benedit(LLA), Benegas Lynch(LLA), Bonacci(LLA), Bornoroni(LLA), Correa Llano(LLA), D’alessandro(LLA), Lemoine(LLA), Lopez Murphy(HCF), Pichetto(HCF) y Espert(AL) entre otros.



Como parte de su mensaje, el Gobierno Nacional detalló el apellido de los diputados que "votaron en contra del pueblo", expresaron. Y mencionaron a: Massot(HCF), Morchio(HCF), Agost Carreño(HCF), Avila(HCF), Borrego(HCF), Brugge(HCF), Campagnoli(HCF), De La Sota(HCF), Fein(HCF), Ferraro(HCF), Frade(HCF), Garcia Aresca(HCF), Gutierrez(HCF), Klipauka Lewtak(HCF), López(HCF), Monzo(HCF), Oliveto Lago(HCF), Paulon(HCF), Randazzo (HCF), Stolbizer (HCF), Torres(HCF), Arrua(Innovación), Calletti(Innovación), Domingo(Innovación), Fernández(Innovación), Llancafilo (Innovación), Outes (Innovación), Ruiz (Innovación), Vancsik (Innovación), Vega(Innovación), Acevedo(Por Santa Cruz), Garrido(Por Santa Cruz), Moreno(PYT) , Picon Martínez (PYT), Aguirre(UCR), Polini(UCR), Reyes(UCR) y Tetaz(UCR).



A su vez, se hizo alusión a los diputados: Cobos(UCR), Antola(UCR), Rjol(UCR), Barletta(UCR), Benedetti(UCR), Brouwer De Koning(UCR), Carbajal(UCR), Carrizo, A.(UCR), Cervi(UCR), Cipolini(UCR), Coletta(UCR), Coli(UCR), Galimberti(UCR), Giorgi(UCR), Juliano(UCR), Manes(UCR), Quetglas(UCR), Rizzotti(UCR), Sánchez (UCR), Sarapura(UCR), Tavela(UCR), Macyszyn (Buenos Aires Libre), y Piparo(Buenos Aires Libre).



De esa manera, el Gobierno cuestionó la falta de acompañamiento al proyecto que inició con más de 600 artículos, fue reducido a 383 y que ahora volverá a ser tratado en las comisiones de la Cámara de Diputados que ya le habían dado dictamen semanas atrás, para que los diferentes espacios vuelvan a discutir el texto, ya con los cambios acordados, e intentar un consenso mayor. Es decir, que en la Cámara se lo someterá al trámite ordinario, como si no hubiese recibido sanción alguna, según dicta el reglamento.