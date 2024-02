Sospechan que tóxicos rurales mataron a los peces

Martes, 6 de febrero de 2024



Una llamativa situación se encontraron ésta mañana vecinos de la zona El Remanso en el sector norte de Goya con miles de peces muertos. Alertan que los establecimientos rurales podrían están usando pesticidas tóxicos contaminando el agua.



En inmediaciones del canal de Chiappe aparecieron miles de peces muertos por una razón aún no precisada. La preocupación mayor surge ante la sospecha de algún curso de agua que termina en dicho caudal y pueda tener elementos tóxicos.



Miles de ejemplares de sábalos y doraditos aparecieron muertos esta mañana en el curso de agua conocida como el Canal de Chiappe, un arroyo que surca la zona norte de Goya hasta desaguar en el Riacho.



La situación provocó el alerta inmediato de vecinos del lugar.



Si bien aún no se dio a conocer una información oficial al respecto, una de las hipótesis habla de las altas temperaturas de las aguas.



No obstante, hay otra más preocupante: hay alerta por sospechas de algún establecimiento rural que podría estar utilizando pesticidas en niveles más altos a los normales lo que también incidiría en ésta situación.



Ambientalistas manifestaron su preocupación ya que en los últimos tiempos se extremaron los controles de la veda en la cuenca hídrica del Santa Lucia por situaciones similares de especies ícnicas que están disminuyendo.