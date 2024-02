Obras sociales y prepagas cubren un 40% de la vacuna contra el dengue

Martes, 6 de febrero de 2024



En Corrientes, Swiss Medical, OSDE y Accord Salud son algunas de las prestadoras que garantizan descuentos en la inmunización. En la actualidad su costo supera los $67.000, sin cobertura de por medio. Las consultas crecieron en



Las dos dosis que integran la inmunización contra el virus del dengue son un bien muy deseadas por estas horas en Corrientes y todo el país. Desde el sector farmaceútico local aseguraron que las consultas por el precio de las vacunas se dispararon en los últimos días y que algunas prestadoras de servicios de salud ofrecen descuentos con un piso del 40%.



El vicepresidente del Colegio Farmacéutico de Corrientes, Ricardo Peris, aseguró, en comunicación con diario época, que en la ciudad existe una buena cantidad de stock de las vacunas. "Los precios se fueron por las nubes y se pueden conseguir desde los $61.300 por dosis", detalló.



Peris recordó que prepagas, como la Organización de Servicios Directos Empresarios (OSDE) y Swiss Medical, ofrecen una cobertura de hasta el 40% del costo. "Registramos muchas consultas debido a la cantidad de casos positivos", comentó.



Desde la farmacia de la Asociación Mutual de Empleados Bancarios (AMEB) aseguraron que las que por ahora las obras sociales que están cubriendo son OSDE y ACCORD Salud de Unión Personal. Allí, el precio de cada inoculación llegaba a $67.469 y con estos prestadores podía adquirirse por $40.480, y si se abonaba en efectivo el costo oscilaba los $36.000. Otro dato importante es que en la farmacia se podía recibir las inmunización. "Por ahora solo estas obras sociales cubren directo, al resto habría que consultar cómo es el trámite para recibir los reintegros", analizó uno de los encargados.



En una sucursal de Farmalife, cada una de las dosis llegaba a $67.470. "La cobertura es garantizada por la obra social del Poder Judicial de la Nación, Swiss Medcial, Acorrd Salud y la obra social de la Policía Federal, "En todos los casos los descuentos rondan el 40%, por lo que el monto final es de $40.482", explicaron desde una sucursal. Ahí, aclararon que la cadena no cuenta con espacios para inocularla.



En una sucursal de la cadena Farmar destacaron la cobertura de OSDE y Swiss Medical. En el comercio el valor de cada inmunización llegaba a $67.470 y con descuento alcanzaba $40.480. "Dentro de la cadena solo en Farmacia Catedral (Junín y San Lorenzo) se están realizando aplicaciones", resaltaron.



En todas las farmacias, los encargados aclararon que la segunda dosis se inocula recién a los tres meses. Mientras que las personas que ya tuvieron dengue deben esperar 11 meses para recibir la primera dosis.



Indicaciones





La vacuna está indicada a partir de los 4 años con esquema de dos dosis para todos aquellos individuos que hayan o no padecido una infección previa por cualquiera de los serotipos del virus dengue. La misma debe ser indicada por un médico de cabecera. Quienes no pueden recibirla son mujeres embarazadas o en período de lactancia; personas que utilizan medicamentos que afectan al sistema inmunitario; personas bajo tratamiento de quimioterapia y con un sistema inmunitario débil.



La Provincia comenzó a gestionar dosis de la inmunización





El ministro de Salud Pública de la Provincia, Ricardo Cardozo, encabezó ayer una reunión vía Zoom con el laboratorio encargado de producir la vacuna contra el dengue. Se concretó un día después de que trascendiera por medios extraoficiales que un joven de 14 años perdió la vida a causa de la enfermedad.



El objetivo fue dar continuidad a los procesos de gestión para la adquisición de tal vacuna. Fue el segundo encuentro de esta característica que se lleva a cabo desde la cartera sanitaria por instrucción del gobernador, Gustavo Valdés.



"Seguimos trabajando con el laboratorio para evaluar los procesos de gestión para la adquisición de la vacuna para dengue. Esta es la segunda reunión con el laboratorio y a su vez, ya hemos mantenido encuentros técnicos ya con nuestros profesionales, evaluando la población, estadificando nuestra población de riesgo", dijo el ministro Ricardo Cardozo y agregó que, en la ocasión, con "la parte administrativa, estuvimos analizando el tema del costo de la vacuna".



En la ocasión, acompañaron al ministro la directora general de Epidemiología, Angelina Bobadilla; y el director general de Administración, Francisco Fernández.



Vale recordar que provincias como Salta y Misiones ya inoculan de forma gratuita por gestión del propio Estado provincial, sin intervención del Gobierno nacional.



¿Cómo sigue la vacunación anticovid-19 y antigripal?





Las personas que se encuentran dentro del grupo de riesgo tienen que tener una dosis de antigripal y en cuanto a COVID-19, quienes hayan recibido su última dosis con un intervalo de seis meses o más, deben concurrir a los vacunatorios.



La población riesgo está constituida por embarazadas; puérperas hasta 10 días después del parto; niños de 6 a 24 meses deben recibir dos dosis separadas por al menos cuatro semanas; niños y adultos de 2 años a 64 años con enfermedades respiratorias, cardíacas, inmunodeficiencias congénitas; pacientes oncohematológicos y trasplantados; personas con obesidad; diabéticos; y las personas mayores de 65 años.



La vacunación para la COVID-19 y la antigripal para población de riesgo está disponible de lunes de viernes de 8 a 12 y de 14 a 17, y sábado de 8 a 12 se aplican en la Facultad de Medicina (ingreso por Rivadavia). También el servicio estará disponible de lunes de viernes de 9 a 12 y de 14 a 17, y sábado de 8 a 12 en el hospital Angela de Llano (por calle República Dominicana).



A su vez, la población en general podrá acceder a las dosis en cuatro Centros de Atención Primaria a la Salud (CAPS). De lunes a viernes de 8 a 12 y de 14 a 18, se podrán iniciar y completar esquemas en el CAPS N° 1 del barrio San José, CAPS N° 5 del barrio Dr. Montaña, CAPS N° 9 del barrio 17 de Agosto, y el CAPS Nº 14 del barrio Juan de Vera.